Экс-президента Армении Кочаряна арестовали

Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщил адвокат политика Айк Алумян.

Инстанция 7 декабря 2018 года оставила в силе первый вердикт. Сторона защиты намерена обжаловать решение, пишет «Московский Комсомолец».

Экс-глава государства обвиняется в свержении конституционного строя в рамках процесса о подавлении протестных акций 1 марта 2008 года. Кочарян заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за уголовного преследования.

Тогда силовики применили огнестрельное оружие, в результате погибли 10 человек, однако никто из организаторов и исполнителей убийств так и не понёс наказание.

Ранее News.ru сообщал о роспуске парламента Армении. Указ подписал президент республики Армен Саркисян. Это произошло после того, как парламент второй раз подряд не смог выбрать премьера. В середине октября 2018 премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку.