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Выяснилось новое предназначение президентского дворца Саакашвили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 29 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Помпезный президентский дворец, отстроенный экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили в старинном тбилисском районе Авлабари, станет «Дворцом Республики» для международных приемов или офисом Конституционного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Власти Тбилиси ищут варианты использования дворца Саакашвили после того, как избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили решила разместиться в намного более скромном офисе в центре столицы, где ранее располагалось американское посольство, передает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».
Напомним, дворец Саакашвили связан с многчисленными скандалами. Сменив на посту главы Грузии Эдуарда Шеварднадзе, работавшего в обычном кабинете в здании Госканцелярии, Саакашвили решил построить для себя помпезное здание.
На территории, где развернулось строительство, находились и объекты, которые принадлежали оппозиционному депутату Валерию Гелашвили. Тот отказывался их уступать. Из-за этого конфликта Гелашвили был жестоко избит сотрудниками спецслужб — как установил впоследствии суд, с ведома Саакашвили. За это экс-президент уже осужден на родине заочно на шесть лет лишения свободы.
В итоге Саакашвили в 2009 году дворец все же построил, на что, по разным данным, потратил из бюджета до 800 млн долларов. Кстати, ранее на этом месте находилась тифлисская жандармерия, а в советское время — управление ГАИ.
Дворец получился таким роскошным для Грузии, испытывающей экономические трудности, что оказавшаяся на его территории в 2010 году тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон была удивлена его размахом.
Однако Саакашвили любил лично проводить экскурсии для гостей по дворцу. Например, с удовольствием показывал его звезде Голливуда Шарон Стоун.
Когда к власти пришла «Грузинская мечта», выдвинутый ею в 2013 году в президенты Георгий Маргвелашвили говорил, что в этот дворец не войдет. Но затем передумал, из-за чего на годы рассорился с правящей партией, так как «Грузинская мечта» обещала избирателям экономить на представительских расходах.
Сейчас же в Грузии будет не только ограниченный в функциях президент, но и более скромный офис для главы государства.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Саломе Зурабишвили, ставшая победителем президентских выборов в Грузии, не будет работать в президентском дворце Михаила Саакашвили.
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Комментарии1
Саломе Зурабишвили , Хиллари Клинтон , Георгий Маргвелашвили , Эдуард Шеварднадзе , Михаил Саакашвили , Шарон Стоун , ГИБДД , Деловая газета "Взгляд" , Кавказ , В мире , Грузия , Тбилиси
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