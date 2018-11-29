Выяснилось новое предназначение президентского дворца Саакашвили

Власти Тбилиси ищут варианты использования дворца Саакашвили после того, как избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили решила разместиться в намного более скромном офисе в центре столицы, где ранее располагалось американское посольство, передает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Напомним, дворец Саакашвили связан с многчисленными скандалами. Сменив на посту главы Грузии Эдуарда Шеварднадзе , работавшего в обычном кабинете в здании Госканцелярии, Саакашвили решил построить для себя помпезное здание.

На территории, где развернулось строительство, находились и объекты, которые принадлежали оппозиционному депутату Валерию Гелашвили. Тот отказывался их уступать. Из-за этого конфликта Гелашвили был жестоко избит сотрудниками спецслужб — как установил впоследствии суд, с ведома Саакашвили. За это экс-президент уже осужден на родине заочно на шесть лет лишения свободы.

В итоге Саакашвили в 2009 году дворец все же построил, на что, по разным данным, потратил из бюджета до 800 млн долларов. Кстати, ранее на этом месте находилась тифлисская жандармерия, а в советское время — управление ГАИ

Дворец получился таким роскошным для Грузии, испытывающей экономические трудности, что оказавшаяся на его территории в 2010 году тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон была удивлена его размахом.

Однако Саакашвили любил лично проводить экскурсии для гостей по дворцу. Например, с удовольствием показывал его звезде Голливуда Шарон Стоун

Когда к власти пришла «Грузинская мечта», выдвинутый ею в 2013 году в президенты Георгий Маргвелашвили говорил, что в этот дворец не войдет. Но затем передумал, из-за чего на годы рассорился с правящей партией, так как «Грузинская мечта» обещала избирателям экономить на представительских расходах.

Сейчас же в Грузии будет не только ограниченный в функциях президент, но и более скромный офис для главы государства.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Саломе Зурабишвили, ставшая победителем президентских выборов в Грузии, не будет работать в президентском дворце Михаила Саакашвили.