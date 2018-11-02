Грузия отказалась выращивать марихуану для мира

О решении Кобахидзе объявил сразу после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым. «Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали», — сказал председатель парламента.

Как отмечается, рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны исключительно для последующего экспорта в медицинских и парфюмерно-косметических целях было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.

JAMnews добавляет, что Кобахидзе подчеркнул, что, кроме позиции духовенства и общественности, была также учтена позиция поддержанного правящей партией «Грузинская мечта» кандидата в президенты Саломе Зурабишвили , которая выступила против законопроекта. «Внутри нашей партии были изначально разные позиции… Зурабишвили зафиксировала принципиальную позицию, что исходя из настроя общества, было бы нецелесообразно откладывать принятие решения. Соответственно, мы приняли это решение сейчас и отозвали проект», — указал Кобахидзе.

Один из авторов законопроекта, председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил, что культивирование марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы стране миллиардные доходы. При этом он обратил внимание на то, что решение не может быть принято без согласия с церковью и обществом.