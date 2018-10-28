В Грузии завершилось голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента Грузии завершилось, все избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.

Григол Вашадзе. В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД , независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили

В масштабах страны ЦИКом были организованы 3705 участков. Голосование также проходило за пределами Грузии — в 41 стране. За процессом голосования наблюдали более 23 тысяч человек от местных и международных организаций.

При этом выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, так как порога явки нет. Победителем станет кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос. Окончательные результаты должны быть объявлены не позднее, чем через 20 дней после проведения выборов. В случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.