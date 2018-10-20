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Саакашвили хочет отпраздновать годовщину свадьбы в Грузии
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Саакашвили хочет отпраздновать годовщину свадьбы в Грузии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сандра Руловс, супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося во внутригосударственном розыске на родине, заявила, что они хотят отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в грузинском городе Зугдиди.
Такое заявление она сделала во время встречи с населением в Зугдиди кандидата в президенты от 11 оппозиционных партий Григола Вашадзе. Вашадзе является лидером партии Саакашвили "Единое национальное движение", которое так же входит в объединение.
"Меня часто спрашивают, где Миша, когда он приедет. Я отвечаю, что Миша действительно в том настроении, чтобы приехать. Мы 17 ноября отмечаем 25-летний юбилей свадьбы, и я хочу, так же как и он, отметить эту дату тут, в Зугдиди, вместе с вами. Дай бог, чтобы он вернулся мирно, без проблем", — заявила Руловс, выступление которой транслировали грузинские телеканалы.
Она выразила надежду, что население поддержит Вашадзе и призвала всех прийти на выборы.
Вашадзе ранее заявлял, что если станет президентом, то помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в Грузии по разным уголовным делам.
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