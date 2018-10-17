Улица помогает Пашиняну разогнать парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захватил власть в стране на волне массовых уличных протестов. Сейчас его цель — распустить парламент, в котором его сторонники составляют меньшинство, и провести досрочные выборы. Депутаты не окажут Пашиняну организованного сопротивления — в его руках эффективные рычаги силового давления на Национальное собрание, главный из которых — улица, отмечают эксперты.

16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке в эфире Общественного телевидения (Н1). Это, напомнил политик, необходимо сделать с целью роспуска армянского парламента — Национального собрания, и проведения досрочных парламентских выборов в стране.

О поддержке Пашиняна заявил встретившийся с армянским премьер-министром руководитель фракции Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) Армен Рустамян

«Уверен, что мы можем прийти к общему знаменателю, в этом наша цель сейчас. Мы с самого начала высоко оценили роль и значение революции в Армении и считаем, что у неё есть свои этапы, которые она должна пройти», — рассказал он.

Ранее премьер-министра Армении поддержали радикалы из образованной в конце сентября внепарламентской партии «Сасна Црер» (название армянского эпоса, «Сасунские храбрецы»). В то же время «Сасна Црер» осуждает слишком мягкую политику премьер-министра по отношению к представителям предыдущей власти. Как заявил один из основателей партии Гарегин Чугасзян, «Сасна Црер» планирует стать второй по численности партией в обновлённом парламенте. Ещё одна цель радикалов — не допустить появления в обновлённом Национальном собрании Армении «представителей олигархов»: Республиканской партии (РПА), партии «Процветающая Армения» (ППА) и АРФД. Напомним, в июле 2016 года вооружённые сторонники группировки «Сасна Црер» взяли штурмом полицейский участок и устроили захват заложников, спровоцировавший волну массовых беспорядков в Армении.

2 октября после принятия Национальным собранием законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска парламента, Пашинян вывел сторонников на улицы. На спонтанном митинге возле здания парламента премьер-министр заявил об увольнении министров от «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн». После того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, политик обещал подать в отставку. В том случае, если глава правительства страны подаёт в отставку и впоследствии Национальное собрание с двух попыток не избирает нового премьер-министра, парламент, в соответствии с армянской конституцией, должен отправиться в отставку.

Позже Пашинян провёл переговоры с представителями парламентских фракций, на которых обсуждались пути выхода из политического кризиса. По словам Пашиняна, удалось договориться о том, что фракции ППА, Республиканской партии Армении и АРФД не выдвинут кандидатуру на пост премьера, Национальное собрание будет затем распущено, а внеочередные выборы должны пройти не позднее первой половины декабря. В свою очередь, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов заявил, что в результате переговоров никакой конкретной договорённости достигнуто не было.

В Национальном собрании республики Армения 105 депутатов. Коалицию Никола Пашиняна «Елк» («Выход») представляют только девять, а 31 место принадлежит «Процветающей Армении» во главе с предпринимателем Гагиком Царукяном , 50 человек представляют Республиканскую партию бывшего лидера Сержа Саргсяна , семь человек состоят в националистической АРФД, ещё восемь депутатов считают себя независимыми и не принадлежат ни к одной из партий. Таким образом, в случае, если после отставки Пашиняна парламентские партии выдвинут своих кандидатов на пост премьера, есть вероятность, что Пашинян потеряет пост главы правительства Армении.

«Я не думаю, что Пашинян рискует, уходя в отставку, — рассказал News.ru старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. — Он достаточно долго согласовал свои действия с лидерами парламентских фракций. Кроме того, в руках Пашиняна находятся рычаги силового давления на Национальное собрание. В первую очередь, он контролирует улицу».

В мае, напомнил Силаев, Пашинян сумел добиться от парламента утверждения своей кандидатуры на пост премьер-министра, не имея там большинства.

«Поэтому досрочные выборы устроить для него не составит труда. В парламенте не будут провоцировать политический кризис в стране», — заключил он.

«Как изменится состав Национального собрания после досрочных выборов, с точностью сказать невозможно, — продолжил Силаев. — В частности, для меня самого являются интригой, сколько голосов наберёт недавно зарегистрированная партия «Сасна Црер»».

В любом случае, по мнению эксперта, на внешнюю политику Армении и на отношения между Ереваном и Москвой распределение сил в новом парламенте не повлияет.