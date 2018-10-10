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Мэром Еревана стал комик
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Мэром Еревана стал комик 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Hayk Marutyan/Facebook.com
Армянский актер, комик и шоумен Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.
"Имеем историческую возможность претворить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день", — пообещал Марутян.
Он призвал всех членов совета вне зависимости от партийной принадлежности работать вместе.
Инаугурация Марутяна пройдет 13 октября.
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