Ещё
Бурджанадзе: Путин никогда не обманывал Грузию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурджанадзе: Путин никогда не обманывал Грузию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что президент России Владимир Путин никогда не обманывал ее страну, в том числе в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я верю Путину, так как он человек, который говорит очень прямо и откровенно. И он никогда не обманывал Грузию», — сказала Бурджанадзе в интервью грузинской телекомпании «Палитра».
«В том числе в 2008 году, и я сама тому свидетель, об этом говорил и (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили», — сказала она.
«Он (Владимир Путин) предупреждал Грузию, что если она поведет себя так, как повела, то за этим последует то, что последовало», — сказала Нино Бурджанадзе.
После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, при этом экс-спикер парламента Грузии выступает за прямые переговоры лидеров двух стран.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия собралась ответить на биоэксперименты США в Грузии США ответили на обвинение в разработке биооружия в Грузии Эксперт заявил о раскачке ситуации в Ингушетии по «грузинскому сценарию»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился к Украине с предупреждением216
Итоги шоу «Голос 60+» возмутили соцсети40
Умерла Монсеррат Кабалье150
Пугачева шокировала вечеринкой после похорон Карцева16
Золотой вор: его дом — особняк на Рублевке100
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение