Пашиняна решили засудить

Бывший президент Армении Роберт Кочарян , обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает «Интерфакс»

«Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы», — сообщили агентству в Судебном департаменте Армении.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян уточнил, что речь идет о заявлении премьера, в котором он комментировал освобождение Кочаряна под подписку о невыезде. «Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?» — говорил Пашинян в августе.

«Кочаряну не выдвинуто обвинение в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо», — указал Алумян. Кочарян требует от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.