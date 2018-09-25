Ещё
Пашиняна решили засудить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашиняна решили засудить 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
«Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы», — сообщили агентству в Судебном департаменте Армении.
Адвокат Кочаряна Айк Алумян уточнил, что речь идет о заявлении премьера, в котором он комментировал освобождение Кочаряна под подписку о невыезде. «Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?» — говорил Пашинян в августе.
«Кочаряну не выдвинуто обвинение в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо», — указал Алумян. Кочарян требует от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.
В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями, десять человек погибли. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН569
«123456»: на Украине не смогли защитить ценные данные292
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США46
Сын миллионера убил отца ради наследства9
Из-за халатности врачей ветеран потеряла ноги и умерла69
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
03:07
Березин рассказал о завещании Кобзона
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение