День 20 сентября в истории

Санкт-Петербург откроется Второй Евразийский женский форум.

В город на Неве приедут около 2 тысяч известных и авторитетных женщин -политики, представительницы общественных объединений, науки и деловых кругов — из более 100 стран мира.

Первый Евразийский женский форум прошел 24-25 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге. В его работе приняли участие более 1000 женщин из 80 стран мира, в том числе председатели палат парламентов нескольких стран, представители исполнительных органов власти, включая вице-премьеров и министров правительств, представители деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, авторитетные деятели международного женского движения.

100 лет назад (1918) на 207-й версте Закаспийской железной дороги недалеко от Красноводска (ныне — туркменский город Туркменбашы) были расстреляны 26 бакинских комиссаров.

После Октябрьской революции в Баку был создан Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в который вошли большевики и левые эсеры. Совнарком пытался организовать оборону города от турецких и азербайджанских войск, сформировав отряды Красной Армии. После серии поражений в июне-июле 1918 года оппоненты большевицкого правительства (правые эсеры, меньшевики и армянские социалисты) приняли резолюцию «О приглашении в Баку англичан и образовании власти из представителей всех социалистических партий». 31 июля 1918 года Бакинский Совнарком заявил о сложении своих полномочий. Власть в Баку перешла к Временной диктатуре Центрокаспия.

Члены большевистского правительства намеревались отбыть в Астрахань , находившуюся под контролем российских большевиков, однако новые власти арестовали более 30 членов Совнаркома по обвинению в «бегстве без сдачи отчёта о расходовании народных денег, вывозе военного имущества и измене». Их ждал военно-полевой суд, но новое наступление турецких войск на Баку изменило все планы. Большевиков отпустили из тюрьмы, и им удалось сесть на пароход «Туркмен». Однако из-за недостатка топлива он причалил не в Астрахани, а в Красноводске, который контролировался антибольшевистским Закаспийским временным правительством.

По прибытии в порт бывшие члены Совнаркома были вновь арестованы и по настоянию руководства английской военной миссии, Закаспийское Временное правительство приняло решение об их расстреле. В ночь на 20 сентября было объявлено, что большевиков отправляют в Индию . 26 человек посадили в особый поезд, и вывезли на 207-ю версту Закаспийской железной дороги, где их расстреляли.

156 лет назад (1862) в Санкт-Петербурге открылась первая в России консерватория (ныне — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова).

Она была создана по инициативе пианиста и композитора Антона Рубинштейна на базе музыкальных классов Русского музыкального общества, которые были открыты двумя годами ранее. Консерватория находилась под непосредственным покровительством великой княгини Елены Павловны.

Сегодня Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова — старейший и один из ведущих музыкальных вузов России. В 1995 году она внесена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

156 лет назад (1862) в Великом Новгороде был торжественно открыт первый монумент, посвящённый российскому государству — памятник «Тысячелетие России».

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали Александр II и члены царской семьи. Авторы монумента — скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер.

В годы Второй Мировой войны, когда Новгород был оккупирован фашистами, памятник разобрали для отправки в Германию. После освобождение города монумент был восстановлен и вновь открыт 2 ноября 1944 года.

216 лет назад (1802) в России вместо коллегий были учреждены министерства.

Согласно Манифесту Александра I «Об учреждении министерств» было образовано 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел.

В отличие от старой, коллегиальной системы, министры управляли своими ведомствами самостоятельно и они же отвечали за все упущения и не доработки в министерствах. Им в подчинение передавались учреждения, которые ранее были самостоятельными: коллегии, конторы и экспедиции (кроме Экспедиции о государственных доходах). Министрам военно-сухопутных сил, военно-морских сил и иностранных дел подчинялись соответственно Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия и Коллегия иностранных дел. В ведение министра финансов отдавались Берг-коллегия и Экспедиции о заготовлении и хранении вексельной и гербовой бумаги. Министры были обязаны предоставлять ежегодные отчёты императору.

После установления советской власти в 1917 году на базе министерств были созданы народные комиссариаты, а 1946 году они вновь были преобразованы в министерства.

День провозглашения Республики Южная Осетия — национальный праздник страны.

В годы СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. 20 сентября 1990 года, в связи с возможным выходом Грузии из состава Советского Союза Юго-Осетинский областной Совет народных депутатов принял решение преобразовать область в Юго-Осетинскую Советскую демократическую республику и принял Декларацию о государственном суверенитете республики.

В декабре 1990 года власти Грузинской ССР, не признавшие независимость Южной Осетии, объявили об упразднении Юго-Осетинской автономной области и введении на её территории чрезвычайного положения. Напряженная обстановка переросла в открытое военное противостояние между Грузией и Южной Осетией. По различным оценкам, с ноября 1990 года по июль 1992 года в результате конфликта погибли от 2 до 4 тысяч человек.

В июне 1992 года главы России и Грузии Борис Ельцин Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое положило конец вооруженному противостоянию. Также, в соответствии с документом в зону конфликта были введены смешанные российско-грузино-североосетинские миротворческие силы.

Дважды (в 1992 и 2006 годах) в Южной Осетии проводился референдум по вопросу о независимости республики. Абсолютное большинство жителей республики проголосовали «за».

В июле-августе 2008 года ситуация в зоне грузино-южноосетинского конфликта вновь обострилась. В ночь с 7 на 8 августа Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала, нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев. В республике начались активные боевые действия. 8 августа Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта.

Боевые действия продолжались до 12 августа и завершились разгромом грузинских войск. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Позднее это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.

В настоящий момент Южная Осетия являются частично признанными государствами.

72 года назад (1946) состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

Фестиваль должен был пройти ещё в сентябре 1939 года. По идее его устроителей киносмотр должен был стать альтернативой Венецианскому фестивалю. Была готова программа, почетным председателем жюри назначен изобретатель кинематографа Луи Люмьера, но планам помешала начавшаяся 1 сентября 1939 года Вторая мировая война.

Впервые Каннский фестиваль открылся 20 сентября 1946 года. За 17 дней зрители увидели 46 фильмов. Главную награду получили 11 картин, среди них советский фильм «Великий перелом» режиссера Фридриха Эрмлера

Сначала киносмотр проводили в сентябре, а в 1951 году его организаторы перенесли проведение на весну, чтобы не совпадать по времени с Венецианским кинофестивалем, который проходит в августе-сентябре.