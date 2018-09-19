Дорога к свету: Алиев открыл в Азербайджане две автотрассы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии двух новых автомобильные дорог в стране, передает «МИР 24». Одна из них пересекает границу республики с Ираном . Двухсоткилометровая трасса оборудована в соответствии с мировыми стандартами, на ней обустроены несколько тоннелей, а также десятки мостов и современных развязок. Кроме того, президент перерезал красную ленточку на церемонии открытия новой дороги в Масаллинском районе, которая соединила более двадцати городов и поселков. Также Ильхам Алиев принял участие в торжественном открытии промышленного квартала в Масаллы и Музея флага в Билясуваре. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ