Ещё
Дорога к свету: Алиев открыл в Азербайджане две автотрассы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорога к свету: Алиев открыл в Азербайджане две автотрассы 

Мир24 2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии двух новых автомобильные дорог в стране, передает «МИР 24». Одна из них пересекает границу республики с Ираном. Двухсоткилометровая трасса оборудована в соответствии с мировыми стандартами, на ней обустроены несколько тоннелей, а также десятки мостов и современных развязок. Кроме того, президент перерезал красную ленточку на церемонии открытия новой дороги в Масаллинском районе, которая соединила более двадцати городов и поселков. Также Ильхам Алиев принял участие в торжественном открытии промышленного квартала в Масаллы и Музея флага в Билясуваре.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Coca-Cola планирует продавать газировку с марихуаной Сын Ильхама Алиева принял воинскую присягу Пашинян и Жээнбеков обсудили по телефону вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20263
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга107
В Нальчике начались беспорядки479
Асад отреагировал на крушение российского Ил-2049
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины279
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение