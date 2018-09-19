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Южная Осетия отмечает День государственного флага
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Южная Осетия отмечает День государственного флага 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 19 сен — Sputnik. День государственного флага отмечается в Южной Осетии в среду, 19 сентября. Со знаменательным событием жителей республики поздравил спикер парламента Петр Гассиев.
"Наряду с гимном и гербом республики флаг является одним из главных государственных символов страны, символизирует свободу, независимость и суверенитет страны. Он объединяет наш народ, вселяет в нас гордость за свою страну, за свою историю. Под этим флагом защитники Осетии шли в бой во имя независимости своей Родины", — отметил он.
Гассиев добавил, что народ Южной Осетии может гордиться тем, что несмотря на все внешнеполитические трудности, имеет свой флаг, герб и гимн.
День югоосетинского флага впервые отметили в 2013 году, символом республики он стал в 1989 году во время подъема национального движения. Парламент Южной Осетии утвердил триколор в качестве государственного символа в ноябре 1990 года.
Государственный флаг Южной Осетии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих полос — белого, красного и желтого (золотого) цветов. Белый воплощает идеи справедливости, чистоты и священной славы. Красный символизирует сакральное понятие доблести и отваги. Золотой или желтый является цветовым образом мира, добра, счастья и благополучия, исходящих от неба и солнца.
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