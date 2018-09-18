Биография Валерия Бганбы

Премьер-министр Абхазии Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).

После окончания школы работал на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате.

С 1971 по 1976 год учился в Кубанском сельхозинституте (ныне Кубанский аграрный университет).

В 1976-1978 годы был агрономом совхоза «Гардалинский» в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР.

С 1978 по 1979 год — агроном управления Сельского хозяйства Гагрского горисполкома.

С 1979 по 1982 год работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.

В 1989 году Валерий Бганба был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В этом же году стал председателем Гагрского агропромобъединения.

В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия.

С 1991 по 1997 год Валерий Бганба — депутат Верховного Совета и парламента Республики Абхазия. В 1992-1993 годах был членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона.

В 1998 году был избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году был переизбран на ту же должность.

С 2002 по 2006 год работал главой администрации Гагрского района.

В 2006-2007 годы — директор санатория «Амра-Интернешнл».

С 2007 по март 2012 года был депутатом парламента, членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.

3 апреля 2012 года был избран спикером парламента республики Абхазия пятого созыва, получив 21 из 33 голосов избранных депутатов.

С 1 июня 2014 года по 25 сентября 2014 года был исполняющим обязанности президента республики.

18 сентября 2018 года был назначен премьер-министром республики Абхазия.