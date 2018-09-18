Премьером Абхазии назначен Валерий Бганба

Абхазский президент Рауль Хаджимба назначил премьер-министром страны экс-председателя парламента, а также бывшего исполняющего обязанности президента Валерия Бганбу.

"Мной подписан указ о назначении Валерия Рамшуховича Бганба, это человек, которого вы хорошо знаете", — приводит Sputnik Абхазия слова главы государства.

"Здесь нет ни одного человека, с которым я не был бы знаком, поэтому гораздо легче будет найти общий язык в работе, — цитирует портал заявление Бганбы. — Работы очень много, к нам высокие требования, и мы должны им соответствовать, если мы действительно хотим строить наше государство таким, каким мы мечтали его построить".