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Премьером Абхазии назначен Валерий Бганба
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Премьером Абхазии назначен Валерий Бганба 

Российская Газета + ещё 10 1 час назад
Фото: Российская Газета
Абхазский президент Рауль Хаджимба назначил премьер-министром страны экс-председателя парламента, а также бывшего исполняющего обязанности президента Валерия Бганбу.
"Мной подписан указ о назначении Валерия Рамшуховича Бганба, это человек, которого вы хорошо знаете", — приводит Sputnik Абхазия слова главы государства.
"Здесь нет ни одного человека, с которым я не был бы знаком, поэтому гораздо легче будет найти общий язык в работе, — цитирует портал заявление Бганбы. — Работы очень много, к нам высокие требования, и мы должны им соответствовать, если мы действительно хотим строить наше государство таким, каким мы мечтали его построить".
Напомним, что предыдущий премьер Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате аварии 8 сентября.
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