Ещё
Замгенсека НАТО Гетемюллер посетит Грузию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгенсека НАТО Гетемюллер посетит Грузию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер 21 сентября прибудет с визитом в Грузию, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на свои источники.
"Запланированы встречи заместителя генсека альянса с представителями властей Грузии. Впервые Роуз Гетемюллер находилась в Грузии в мае 2017 года", — говорится в сообщении канала, опубликованном на его сайте.
По данным телекомпании, Гетемюллер в Грузии проведет встречи с представителями властей страны. Остальные детали визита пока не известны.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия пошла на уступки»138
Путин отказал в помиловании Урлашову95
Отравленные в Солсбери русские в критическом состоянии185
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель38
Курильщиков не пустят к жилым домам35
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение