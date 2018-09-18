Coca-Cola может выпустить на рынок напиток с марихуаной

Известный производитель безалкогольных напитков — компания Coca-Cola может начать выпускать продукцию с каннабисом. По этому поводу сейчас ведутся переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis Inc, сообщает Bloomberg

В самой Coca-Cola поясняют, что речь идет о возможном использования в напитках каннабидиола — вещества из группы каннабиноидов, содержащееся в конопле. Оно не обладает психоактивным действием.

Сообщения о возможном сотрудничестве Coca-Cola и Aurora появились на фоне увеличения числа американских штатов, готовых разрешить использование марихуаны, а также перспективы полной ее легализации в Канаде, отмечает The New York Post.