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Coca-Cola может выпустить на рынок напиток с марихуаной
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Coca-Cola может выпустить на рынок напиток с марихуаной 

Российская Газета + ещё 17 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Известный производитель безалкогольных напитков — компания Coca-Cola может начать выпускать продукцию с каннабисом. По этому поводу сейчас ведутся переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis Inc, сообщает Bloomberg.
В самой Coca-Cola поясняют, что речь идет о возможном использования в напитках каннабидиола — вещества из группы каннабиноидов, содержащееся в конопле. Оно не обладает психоактивным действием.
Сообщения о возможном сотрудничестве Coca-Cola и Aurora появились на фоне увеличения числа американских штатов, готовых разрешить использование марихуаны, а также перспективы полной ее легализации в Канаде, отмечает The New York Post.
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