28-летний парень пытался перейти границу России и Абхазии с заклеенным скотчем паспортом

Абхазии в Краснодар . 17 сентября — Новая Кубань. Пассажир поезда « Санкт-Петербург — Сухум» на границе России Сочи предъявил пограничникам паспорт. Страница с установочными данными была оторвана и приклеена к документу скотчем. Согласно нормам российского законодательства, такой паспорт не является действительным и, соответственно, не дает владельцу право на пересечение государственной границы.

Как прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю, молодой человек был привлечен к административной ответственность и оштрафован. На территорию Абхазии он так и не попал.