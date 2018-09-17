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28-летний парень пытался перейти границу России и Абхазии с заклеенным скотчем паспортом
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28-летний парень пытался перейти границу России и Абхазии с заклеенным скотчем паспортом 

Новая Кубань + ещё 2 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. Пассажир поезда «Санкт-Петербург — Сухум» на границе России и Абхазии в Сочи предъявил пограничникам паспорт. Страница с установочными данными была оторвана и приклеена к документу скотчем. Согласно нормам российского законодательства, такой паспорт не является действительным и, соответственно, не дает владельцу право на пересечение государственной границы.
Как прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю, молодой человек был привлечен к административной ответственность и оштрафован. На территорию Абхазии он так и не попал.
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