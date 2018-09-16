Грузия поборется с бедностью марихуаной

Экспортом марихуаны в Грузии собрались бороться с бедностью

Производство и экспорт марихуаны в медицинских целях — это новая отрасль для Грузии , которая может принеси большие доходы, необходимые для победы над бедностью. Об этом заявил министр финансов страны Иванэ Мачавариани.

«В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — цитирует Мачавариани «Интерфакс».

Глава финансового ведомства Грузии подчеркнул, что в мире это очень быстро развивающийся рынок, который растёт с геометрической прогрессией и по разным прогнозам к 2024-2025 годам его объём составит порядка $25 млрд

«Ожидаем, что в течение ближайших двух-трёх лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари (около $400 млн, — News.ru), что очень важно для грузинской экономики», — отметил Мачавариани.

Также он заявил, что понимает обеспокоенность консервативной части общества, но в данном вопросе должен преобладать здравый смысл.

«Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Если посмотреть на последние десятилетия нашей страны, главным источником нравственного кризиса и аморальности были бедность и необразованность, именно в этом проблема», — подчеркнул Мачавариани, добавив, что доходы от экспорта марихуаны, а также «от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность и нищету».