На главную литературную премию Германии выдвинут роман о событиях в Чечне: война, изнасилование, исковерканные судьбы и раскаяние

Среди главных шести претендентов на премию Deutscher Buchpreis

— немецкого аналога «Букера» — оказался роман живущей в Германии грузинки Нино Харатишвили «Кошка и Генерал».

Премия Deutscher Buchpreis вручается за лучший роман года на немецком языке. И в шорт-лист 2018 года попал роман, главные герои которого — олигарх и участник чеченской войны.

Нино Харатишвили, драматург, режиссер и прозаик, лауреат множества литературных и театральных премий, родилась в Тбилиси . В 12-летнем возрасте уехала вместе с матерью в Германию , через несколько лет вернулась в Грузию , позже руководила там театральной группой, которая ставила спектакли на двух языках — грузинском и немецком. Училась в Тбилисском государственном институте театра и кино. Сейчас живет в Германии. Ее пьесы, многие из которых она ставила сама, идут не только в немецких и грузинских театрах, но также, например, в Москве ("Игра на клавишах души" в Центральном академическом театре Российской армии).

Как пишет

Deutsche Welle , в «Кошке и Генерале», как и в предыдущем романе Харатишвили «Восьмая жизнь», исторической и психологической подоплекой происходящего становится развал Советского Союза, конфликты, войны и исковерканные судьбы на фоне этого развала. Но нынешняя книга — не просто постсоветская трагедия. «Харатишвили хотела показать, что война делает с людьми», — написал один из немецких критиков.

Главный герой романа — «Генерал». Именно так, с большой буквы и в кавычках. Потому что это не звание, а прозвище Александра Орлова — российского олигарха, сколотившего состояние на торговле недвижимостью. За 20 лет до этого у него было другое прозвище: «Малыш». Он поступил в военное училище под давлением матери, мечтавшей о том, чтобы сын продолжил традицию: отец Орлова был героем Второй мировой. А «Малыш» стал участником войны чеченской. Его дочь не верит, что он совершал там преступления. А Орлова гнетет воспоминание о том, как он и еще трое солдат пытали и насиловали 17-летнюю чеченку Нуру. Она погибла.

Генерала мучает совесть, он мечтает о раскаянии, прощении, которое возможно, по его убеждению, только в том случае, если он и остальные участники преступления понесут наказание за содеянное.

Фабула романа, который разворачивается как психологический триллер, принимает неожиданный оборот, когда Орлов знакомится с «Кошкой» — юной грузинской актрисой, бежавшей в Германию из охваченной войной Грузии. «Кошкой» ее прозвали еще в детстве за то, что она ловко взбиралась по стене. А еще за то, что после каждого удара судьбы, падая, снова вставала, как кошка, приземляющаяся при падении на все четыре лапы.

"Кошка" — двойник Нуры. Она как бы воплощает амбивалентность, раздвоенность судьб самых разных персонажей романа. Орловых ведь тоже двое: «Малыш» и «Генерал». И лишь один из героев ведет повествование от первого лица — журналист-расследователь Онно Бендер.

Несмотря на основательный объем (более 700 страниц), «Кошка и Генерал» держит в напряжении до самого конца. Канал ARD Radiofestival с середины июля начал транслировать радиоспектакль по роману Харатишвили — в общей сложности 39 передач.

Победителя премии Deutscher Buchpreis 2018 по традиции объявят в день открытия Франкфуртской международной книжной ярмарки — 10 октября. Автор лучшего романа года получит 25 тысяч евро, остальные финалисты — по 2500 евро.