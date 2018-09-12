Госдеп США обвинил православную церковь в распространении российской пропаганды

На международной конференции в Тбилиси Митчелл сказал, что « Россия сильна в дезинформации и пропаганде, мы знаем про эти инструменты и готовы с ними бороться».

«Мы работаем. Грузия уже обратила большое внимание на социальные медиа. Но есть очень большая сила — Православная церковь и оттуда косвенно исходит российское влияние», — заявил американский дипломат.

«Чтобы выиграть эту конкуренцию, мы должны выйти на те общественные слои, у которых, к примеру, нет интернета», — сказал Уэсс Митчелл.

После войны 2008 года Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако РПЦ и ГПЦ поддерживают активные контакты. В Тбилиси часть общества утверждает, что ГПЦ подвержена российскому влиянию.