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Госдеп США обвинил православную церковь в распространении российской пропаганды
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Госдеп США обвинил православную церковь в распространении российской пропаганды 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в Тбилиси, что «из православной церкви косвенно исходит российское влияние», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На международной конференции в Тбилиси Митчелл сказал, что «Россия сильна в дезинформации и пропаганде, мы знаем про эти инструменты и готовы с ними бороться».
«Мы работаем. Грузия уже обратила большое внимание на социальные медиа. Но есть очень большая сила — Православная церковь и оттуда косвенно исходит российское влияние», — заявил американский дипломат.
«Чтобы выиграть эту конкуренцию, мы должны выйти на те общественные слои, у которых, к примеру, нет интернета», — сказал Уэсс Митчелл.
После войны 2008 года Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако РПЦ и ГПЦ поддерживают активные контакты. В Тбилиси часть общества утверждает, что ГПЦ подвержена российскому влиянию.
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