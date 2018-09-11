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СНБ Армении обещало раскрыть пути обогащения экс-президентов Кочаряна и Саргсяна
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СНБ Армении обещало раскрыть пути обогащения экс-президентов Кочаряна и Саргсяна 

Sputnik Азербайджан 24 минуты назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 11 сен — Sputnik. Глава Служба национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что ведомство покажет имущество Роберта Кочаряна, сообщает Sputnik Армения.
В ходе следствия будет показано, какими путями Роберт Кочарян, и не только он, собирал имущество, сказал он на пресс-конференции СНБ, состоявшейся во вторник, 11 сентября.
"У нас есть показания, есть веские доказательства о схеме, по которой семья Кочаряна становится собственником того или иного объекта", — заявил Ванецян.
"Возбуждено уголовное дело, но не по незаконному обогащению (такой уголовной статьи в 2000-е не существовало), а по отмыванию денег (такой состав преступления тогда уже был). Речь идет о сотнях миллионах долларов. И когда Роберт Кочарян выступает по телевидению и говорит «у меня ничего нет», мы покажем, что у него есть и как он это получил", — сказал глава СНБ.
Пусть никому не кажется, что все заметано так глубоко, что следов не найдет никто, подчеркнул он. Все известно и о состоянии Кочаряна, и о 50%-й доле в самом разном бизнесе у Александра Саргсяна — брата Сержа Саргсяна, заявил Ванецян.
"Эти деньги и сейчас лежат в армянских и зарубежных банках", — добавил он.
Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.
Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.
Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.
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