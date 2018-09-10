«Инвентаризация Еревана»: против чего будет с улыбкой воевать Раффи Ованнисян

ЕРЕВАН , 10 сен — Sputnik . Стартовала предвыборная кампания к выборам в Совет старейшин Еревана. Именно этот муниципальный орган впоследствии избирает мэра столицы из числа выдвинутых ныне свыше десятка кандидатов.

Sputnik Армения представляет эксклюзивные интервью с кандидатами в мэры Еревана. В этот раз на вопросы ответил кандидат от партии «Наследие», основатель этой политической силы, репатриант и экс-глава МИД Армении Раффи Ованнисян

— Чем отличается Ереван от других столиц мира? — Ереван — наш. Он древний и современный.

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— Ваша любимая улица в Ереване? — Все улицы, проспекты, переулки красивые. В 1970 году я впервые приехал в Ереван и остановился в гостинице «Армения». Фонтаны на площади каждый раз приветствовали нас. Это было очень красиво. Впоследствии наш первый офис был расположен на одной из самых старых улиц — Абовяна, ранее известной под названием Астафяна. Но самая любимая — безусловно, улица Республики, где расположено здание правительства Первой армянской республики.

— Чего, на Ваш взгляд, не хватает городу? — Улыбок. Еще нужно увеличить запасы веры, любви и надежды. Нужно твердо верить в будущее. Мы все должны понимать, что улыбка — самое большое наследие, и все проблемы можно решить добротой и широкой улыбкой.

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— Чем можно заниматься только в Ереване? — Только в Ереване можно подняться на высоты крепости «Эребуни» и «Кармир блур» (Красный холм), любоваться горой Арарат с высоты памятника «Мать Армения», с вершины Каскада наслаждаться таманяновской архитектурой.

— Ваш девиз… — Улыбайся! Но мне еще нравится призыв «Поднимись сам и поднимай других!» (лозунг Всеармянского спортивного союза). Мы как индивиды, граждане, члены семьи и общества должны работать не только над своим личностным ростом, но и работать над тем, чтобы наш собеседник вел достойную жизнь.

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— Какую песню о столице Вы любите больше всего? — Есть много красивых песен о Ереване. Возможно, песня-благословение будет написана в будущем. Безусловно, красивы народные песни (напевает «Ереваааан-Ереван»), произведения Форша и Рубена Ахвердяна . Много песен, которые близки мне, но самая любимая — это гимн столицы «Эребуни-Ереван».

— Какую проблему в Ереване Вы считаете наиболее крупной? — Во всех сферах необходимо провести инвентаризацию. Но думаю, каждый из нас должен иметь свой вклад. Просыпаться рано утром, делать что-то хорошее и с улыбкой преодолевать все проблемы, начиная от утилизации мусора и заканчивая заменой старых лифтов. У новой Армении должна быть новая столица. Ереван может стать лидером всех столиц в мире.

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— Какое здание может служить визитной карточкой столицы? — Здание правительства Первой республики, тот балкон откуда выступило руководство Первой республики, именно премьер-министр Симон Врацян. Также историческое здание гостиницы Армения (ныне «Мариотт») там останавливались многие армяне из Диаспоры. Нашей визитной карточкой может стать церковь «Сурб Саргис» и памятник «Мать Армения».

— Какую ошибку городских властей можно считать наиболее серьезной? — Самая большая проблема не только городских властей, но и человечества — это высокомерие и самовлюбленность, непонимание, что лишь совместными усилиями можно разрешить проблемы города.

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— Как вернуть городу колорит, который, по мнению многих ереванцев, утрачен? — У нас есть 2800-летняя крепость «Эребуни», новый и современный Ереван, и нет никакого напоминания о 2750 годах существования города. В этом контексте чрезвычайно важно реализовать проект «Старый Ереван», чтобы не только туристы, но и горожане понимали насколько богатое культурное наследие у нашего города. Однако мы должны также модернизировать наш город. Необходимо построить городок для репатриантов, который будет отличаться современными архитектурными решениями.