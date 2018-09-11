Арестован предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб премьер Абхазии

Предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии , Хаджарат Тарсман арестован, сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

"Сухумский городской суд рассмотрел 11 сентября ходатайство старшего следователя генпрокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения Тарсмана под стражу и удовлетворил его. ", — цитирует представителя ведомства ТАСС . Он добавил, что подозреваемый признал вину и согласился с ходатайством. Он пробудет под стражей до 8 ноября 2018 года.

Тарсмана этапировали в Сухум и поместили в изолятор временного содержания МВД Абхазии.

Геннадий Гагулия погиб 8 сентября при ДТП в Гудаутском районе. Он ехал из аэропорта Сочи, вернувшись из визита абхазской делегации в Сирию. Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. У водителя также отберут права на срок до трех лет.