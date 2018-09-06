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Майкопский «Форвард» станцевал в Турции
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Майкопский «Форвард» станцевал в Турции 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
С 27 по 31 августа в турецкой Анталии проходил VII Адимский международный фестиваль народного танца, приуроченный к празднованию Дня города.
В нем приняли участие коллективы из 15 стран — Португалии, Румынии, Словакии, Хорватии, Турции, Кипра, Черногории, России, Кыргызстана, Грузии и других. Россию и Республику Адыгею представлял майкопский муниципальный ансамбль «Форвард» (руководители — Заслуженные работники культуры Республики Адыгея Раиса и Валерий Ядовы).
Майкопчане представили на суд зрителей свои яркие творческие номера — «Деревенька», «Хранительница гор», «Большой вальс», «Катюша dance».
Наш коллектив выступил успешно: талант майкопских танцоров был оценен по достоинству. Муниципальный ансамбль «Форвард» награждён кубком и дипломом Гран-при международного фестиваля.
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