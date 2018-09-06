Майкопский «Форвард» станцевал в Турции

С 27 по 31 августа в турецкой Анталии проходил VII Адимский международный фестиваль народного танца, приуроченный к празднованию Дня города.

Румынии, Словакии, Хорватии, Турции, Кипра, Черногории, В нем приняли участие коллективы из 15 стран — Португалии России , Кыргызстана, Грузии и других. Россию и Республику Адыгею представлял майкопский муниципальный ансамбль «Форвард» (руководители — Заслуженные работники культуры Республики Адыгея Раиса и Валерий Ядовы).

Майкопчане представили на суд зрителей свои яркие творческие номера — «Деревенька», «Хранительница гор», «Большой вальс», «Катюша dance».

Наш коллектив выступил успешно: талант майкопских танцоров был оценен по достоинству. Муниципальный ансамбль «Форвард» награждён кубком и дипломом Гран-при международного фестиваля.