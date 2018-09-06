Президент Республики Маекедония заявил, что страна должна находиться в ЕС и НАТО

"Считаю, что реальное место Республики Македония — в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, — заявил президент. — Я буду продолжать поддерживать достижение наших стратегических целей".

Иванов подчеркнул, что Республика Македония решительно выступает за содействие миру, стабильности и безопасности в регионе и за его пределами. При этом Македония постоянно демонстрирует, что является надежным и стратегическим партнером и союзником НАТО. Президент уточнил, что его страна уже в 2008 году выполнила требования для принятия в альянс, все последующие годы участвовала в международных миротворческих миссиях и заслуживает членства в НАТО без дополнительных условий.