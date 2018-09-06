Президент Республики Маекедония заявил, что страна должна находиться в ЕС и НАТО 

СКОПЬЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Македонии Гёрге Иванов на состоявшейся в четверг встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Македония должна находиться в составе ЕС и НАТО. Как говорится в сообщении администрации президента страны, в ходе беседы обсуждался ряд вопросов, среди которых — текущая внутриполитическая ситуация в стране, евроатлантическая интеграция государства и прогресс в проведении реформ в области обороны и безопасности в соответствии со стандартами альянса.
"Считаю, что реальное место Республики Македония — в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, — заявил президент. — Я буду продолжать поддерживать достижение наших стратегических целей".
Иванов подчеркнул, что Республика Македония решительно выступает за содействие миру, стабильности и безопасности в регионе и за его пределами. При этом Македония постоянно демонстрирует, что является надежным и стратегическим партнером и союзником НАТО. Президент уточнил, что его страна уже в 2008 году выполнила требования для принятия в альянс, все последующие годы участвовала в международных миротворческих миссиях и заслуживает членства в НАТО без дополнительных условий.
Генеральный секретарь НАТО в рамках визита в Македонию проведет встречи также с премьер-министром Зораном Заевым, спикером парламента Талатом Джафери, министром обороны Радмилой Шекеринской, другими высокопоставленными чиновниками и партийными деятелями.