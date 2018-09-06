Ещё
Президент Республики Маекедония заявил, что страна должна находиться в ЕС и НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Республики Маекедония заявил, что страна должна находиться в ЕС и НАТО 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
СКОПЬЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Македонии Гёрге Иванов на состоявшейся в четверг встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Македония должна находиться в составе ЕС и НАТО. Как говорится в сообщении администрации президента страны, в ходе беседы обсуждался ряд вопросов, среди которых — текущая внутриполитическая ситуация в стране, евроатлантическая интеграция государства и прогресс в проведении реформ в области обороны и безопасности в соответствии со стандартами альянса.
"Считаю, что реальное место Республики Македония — в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, — заявил президент. — Я буду продолжать поддерживать достижение наших стратегических целей".
Иванов подчеркнул, что Республика Македония решительно выступает за содействие миру, стабильности и безопасности в регионе и за его пределами. При этом Македония постоянно демонстрирует, что является надежным и стратегическим партнером и союзником НАТО. Президент уточнил, что его страна уже в 2008 году выполнила требования для принятия в альянс, все последующие годы участвовала в международных миротворческих миссиях и заслуживает членства в НАТО без дополнительных условий.
Генеральный секретарь НАТО в рамках визита в Македонию проведет встречи также с премьер-министром Зораном Заевым, спикером парламента Талатом Джафери, министром обороны Радмилой Шекеринской, другими высокопоставленными чиновниками и партийными деятелями.
ТАСС: последние новости
Российские журналисты, которых не пустили в Грузию, вернулись в Москву Европейский союз дзюдо надеется, что сборная Армении выступит на ЧМ в Азербайджане Международный форум журналистов планируется провести в Северной Осетии в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»209
Вдова Захарченко выступила с заявлением30
Названа причина эмиграции Самойловой247
Интернет ждет глобальный сбой
Пригожин высказался об отъезде Самойловой5
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
01:03
Майор объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение