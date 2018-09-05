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Европейский союз дзюдо надеется на участие Армении в азербайджанском ЧМ
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Европейский союз дзюдо надеется на участие Армении в азербайджанском ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Европейский союз дзюдо (EJU) надеется, что сборная Армении все-таки выступит на чемпионате мира в Азербайджане. Об этом заявил ТАСС президент EJU Сергей Соловейчик.
"Если так произойдет, это будет шаг назад для всех нас. Дзюдо — это площадка для объединения, мы всегда сражались и сражаемся за то, чтобы спортсмены были вне политики", — считает Соловейчик.
Ранее в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении заявили, что сборная не выступит на чемпионате мира в Азербайджане из-за отсутствия гарантий безопасности спортсменов.
"Страна, принимающая турнир, отказалась официально предоставить необходимые гарантии безопасности армянской делегации", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
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