Европейский союз дзюдо надеется на участие Армении в азербайджанском ЧМ

"Если так произойдет, это будет шаг назад для всех нас. Дзюдо — это площадка для объединения, мы всегда сражались и сражаемся за то, чтобы спортсмены были вне политики", — считает Соловейчик.

Ранее в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении заявили, что сборная не выступит на чемпионате мира в Азербайджане из-за отсутствия гарантий безопасности спортсменов.

"Страна, принимающая турнир, отказалась официально предоставить необходимые гарантии безопасности армянской делегации", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.