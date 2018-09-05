Haqqin (Азербайджан): Новое веление истории. Союз России и Азербайджана

Многократные попытки изменить статус-кво в самой России не увенчались успехом, напротив, усиление центростремительных сил и выстроенная жесткая вертикаль вкупе со стабилизацией политической системы обусловили не только укрепление доминантной роли Кремля на всем постсоветском пространстве, но и расширение экономического, гуманитарного и даже политического влияния в странах бывшего соцларегя. И вот Запад бросил все силы для изменения сложившегося статус-кво в зоне российского влияния.

Цена опасной конфронтации с Россией и насаждение системы управляемого хаоса для новых революционных правительств оказалась непомерно высокой: туманная и ничего не обещающая перспектива интеграции с евроатлантическим сообществом не раньше, чем через десятилетия.

Одной из главных арен столкновения двух социокультурных цивилизаций стало Закавказье. А попытка Москвы существенно расширить территориальный ареал противостояния до Ближнего Востока посредством активного вовлечения в сирийский и ливийский котел не смогла остановить западную политическую экспансию на постсоветском пространстве.

Сначала российские политические институты выбили из Грузии , а вслед за тем Запад выхватил главный форпост Кремля — Армению . Старания же сместить самостоятельные и неподконтрольные власти в Азербайджане Турции натолкнулись на мощное сопротивление национальных элит. Неоднократные попытки «народных мятежей», путчей, цветных революций, как, например, разработанная западными спецслужбами фейсбуковская революция в Баку и события Гези в Анкаре , вызвали обратную реакцию. Западные институты в обеих странах стали рассматриваться в качестве потенциальной угрозы и реального механизма для раскачивания ситуации. Избранная Западом конфронтационная система отношений с правительствами Азербайджана, а затем Турции, выражающаяся в тотальной дискредитации в международном общественном мнении, привела к необратимым для него последствиям. В одночасье рухнула стратегическая ось Запад — Турция, которая со дня падения османизма и становления кемализма выстраивалась на протяжении столетия, а получившие беспрецедентный карт-бланш на деятельность в Азербайджане западные политические институты были выдворены из Баку.

Впервые за всю политическую историю возникла качественно новая геополитическая конфигурация, позволившая российским идеологам выступить с новой концепцией геополитической оси Москва — Баку — Анкара. Новый исторический процесс предопределил и зарождение российско-азербайджанского военно-политического союза. Сближение России и Азербайджана, кроме всех прочих факторов, было обусловлено и единым подходом к правилам миропорядка, международной безопасности и системе международных отношений. Россия и Азербайджан, принимая универсальность прав человека и народного волеизъявления, отвергли навязываемые всему миру новые стандарты однополярного мира. Эти стандарты — глобализация, теория перманентного политического взрыва, право на вмешательство во внутренние дела государств, ручное управление «большим хаосом» — перечеркивали искомое суверенное право государств. Поэтому союз России и Азербайджана стал естественным, идейно-философским, историческим.

Может возникнуть вопрос — что же все эти годы удерживало Азербайджан и Россию от искренних союзнических отношений? Как для Азербайджана, так и для России камнем преткновения в развитии союзнических отношений оставался карабахский конфликт и фактор Армении. Ереван , вначале в лице прозападного правительства Тер-Петросяна, а затем карабахского клана Кочаряна и Саргсяна, всячески торпедировал все реальные модели для становления справедливого мира. Россия же в силу исторических обстоятельств была связана с Арменией союзническими обязательствами.

Однако именно сама Армения, трансформировавшись в новый плацдарм для противостояния с Россией, избавила Кремль от неразрешимой дилеммы. Взрыв антироссийских настроений в Ереване и нацеленный на сдерживание российского военно-политического влияния в регионе новый внешнеполитический курс правительства Пашиняна буквально развязал Москве руки. Союзнические отношения Армении с Россией всего лишь формальное факсимиле — дурной сон, либо плохое воспоминание, совсем ничего не значащая бумажка, заброшенная в архив истории.

О каких стратегических военно-союзнических отношениях может идти речь, если партия Пашиняна инициировала выход Армении из Евразийского союза и даже настаивала на денонсации военного союза? Ведь именно Пашинян управлял антироссийскими настроениями аккурат после апрельской войны 2016 года, требуя выдворения российских баз.

«В течение 20-25 лет Россия по зернышку забирала наш суверенитет!.. Армяно-российские отношения не являются партнерскими — это отношения говорящего и слушающего». «Отношения России с Арменией — это отношения двух картежников». «Армения вступила в Евразийский союз не добровольно, а вынужденно». Это новоиспеченные цитаты из недавних выступлений оппозиционного депутата Пашиняна. Стенограмма армянского парламента изобилует пламенными агрессивными выступлениями армянского премьера против России и ее политического руководства.

Но, похоже, Пашинян переходит от слов к делу. Армянский премьер кошмарит ОДКБ, цитадель стран — военных союзников России. Как можно расценивать попытку ареста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова ? Как воспринял бы мир такую крамолу, если бы, скажем, Норвегия попыталась арестовать генсека НАТО , своего гражданина Йенса Столтенберга ?! Безусловно, НАТО потребовал бы объяснений, но смогла бы Норвегия безапелляционно заявить, что это внутреннее дело страны? Попытка ареста Хачатурова — беспрецедентный случай в мировой практике, политический нонсенс, открытый вызов и пощечина России. Парадоксально, но почему в Москве никто не задумался об исключении Армении из ОДКБ?! В российских СМИ возмущенные публицисты и журналисты открыто недоумевают и задаются вопросами — «почему в Кремле не замечают откровенную дискредитацию Арменией ОДКБ? Почему не реагируют на шантаж?» Российские патриоты уверены, что «Москва поспешила с реверансами в адрес Армении и поплатилась за свою ошибку».

Современное армянское правительство — воплощение геостратегических задач главного западного либерального миссионера Джорджа Сороса . Власть целиком состоит из его ставленников. Обратите внимание всего лишь на аннотацию бэкграунда ведущих армянских министров.

Что ожидать от Пашиняна в отношениях с Россией, если его советник по внешней политике Арсен Харатян занимался активной пропагандистской деятельностью при финансовой поддержке грузинского представительства Фонда Сороса и американского NED? А начальник Государственной контрольной службы Армении, координатор антироссийских митингов Давид Санасарян и заместитель министра диаспоры Бабкен Тер-Григорян координировали крупнейшие программы Фонда Сороса в Ереване. О каком военно-политическом союзе современной Армении с Россией может идти речь, если министр образования и науки Араик Арутюнян , западник до мозга костей, работал в организациях «Хельсинская ассоциация» и Transparency International, которые также финансируются Фондом Сороса?! А секретарь Совбеза Армен Григорян , координирующий работу армянских силовиков? И он долгое время работал в американских организациях Counterpart International и Transparency International! Первый вице-премьер Арарат Мирзоян был координатором известной американской организации IFES, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян управлял программами в американской правительственной организации USAID, секретарь спецкомиссии по избирательным реформам Даниэль Ионисян — лидер организации «Союз информированных граждан», созданной с едиственной целью — агитпропа против пророссийских интеграционных проектов. Неужели все эти министры и влиятельные лица будут ратовать за продолжение союзнических отношений с Россией, которую третировали всю свою сознательную жизнь?

Соросовское правительство Армении уже нанесло первый ощутимый удар по экономическим интересам России. Правительство Пашиняна начало усиленные переговоры по поставке иранского газа в Армению. Очевидно, что Армения пытается заполучить иранский газ, чтобы отказаться от российского и тем самым ослабить влияние Кремля на Ереван. Ведь Пашинян, извлекая уроки из российско-украинского противостояния, осознает, что в случае углубления политической конфронтации с Кремлем — а оно неминуемо — Россия воспользуется главным средством давления и прибегнет к «газовой войне». Ереван, заранее просчитывая потенциальные риски, априори пытается выбить из рук России главное средство давления… С другой стороны, выступая в образе либералов, правительство Пашиняна сразу же прибегло к несоразмерным и по большей части нелегитимным, репрессивным мерам в отношении своих политических оппонентов. В Ереване объявлена самая настоящая охота на пророссийских политиков и адептов пророссийской внешней политики. Их преследуют, раскулачивают, сажают…

Скорее всего, Армения начнет сворачивать и гуманитарное партнерство с Россией. Обратите внимание, кто стал во главе министерства культуры страны — Лилит Макунц, бывший сотрудник американского Корпуса мира. Именно Макунц была родоначальницей кампании и одной из рьяных пропагандистов ограничения русского языка в Армении! И министр здравоохранения Арсен Торосян — бывший американский энпеошник. И министр юстиции Артак Зейналян был в пенатах USAID родным. А министр охраны природы Эрик Григорян получил от Amnesty International довольно солидный грант в 274 тысячи долларов на проект по развитию политических партий под названием Civil Contract…

Всех этих общественных деятелей во главе с Пашиняном объединяет единая антироссийская платформа и лютая неприязнь к российскому политическому руководству. Да еще, конечно же, идейная общность с соросовским пониманием и видением современного миропорядка, то бишь доминантной роли США в мировой системе. Все армянское правительство целиком и органически сплетено с системой так называемого американского армянства — диаспоры, играющей главенствующую роль в определении повестки дня армянского государства. Нет никаких сомнений, что главной миссией правительства Пашиняна является качественная трансформация Армении в военно-политический плацдарм США, Сороса и американского армянства на Кавказе.

А если учесть фактор консолидации влиятельных игроков американского истеблишмента с американским армянством, можно представить масштаб опасности, угрожающей жизненно важным российским интересам в регионе и сложившейся системе региональной безопасности, в которой представлены стратегические интересы не одной России, но и Турции, Ирана, прикаспийских государств. К примеру, одним из главных союзников мирового армянства в США являются такие влиятельные политические деятели, как сенатор Роберт Менендес и конгрессмен Адам Шифф , стоящие на страже интересов американского армянства. Ведь именно Менендес и некоторые другие сенаторы провалили во время слушаний в Сенате кандидатуру Мэтью Брайзы на пост посла США в Азербайджане. Вся вина Брайзы заключалась лишь в его беспристрастной позиции во время деятельности на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ. А Адам Шифф из года в год методично и целеустремленно лоббирует и проталкивает идею признания парламентом США так называемого «геноцида». Но этих парламентариев объединяет не одна беззаветная любовь к идее «Великой Армении», но и свирепая ненависть к возродившейся России. Ведь именно Менендес и Шифф — идейные вдохновители усиления антироссийских санкций.

Похоже, за океаном разработали новую доктрину ослабления России. Во второй раз за полстолетия Запад использует армянский фактор для усиления центробежных сил в стане своего глобального противника. Если в первый раз американские спецслужбы активно манипулировали карабахским конфликтом — первой горячей точкой в бывшем СССР — для расшатывания устоев советской государственности, то сейчас армянский фактор направлен на раскачивание ситуации в путинской России.

Мы неоднократно задавались вопросом, с какой целью в маленькой трехмиллионной Армении Вашингтон разместил одно из своих крупнейших посольств?! Ведь численность персонала американского посольства в Ереване превышает две тысячи сотрудников! В одной из прошлых статей со ссылкой на весьма информированные и компетентные источники мы уже писали о тесном контакте и взаимодействии сотрудников посольства США в Армении из числа армян с влиятельными представителями армянской диаспоры в России. А может, налицо банальная вербовка? Ведь если российские спецслужбы упустили соросовскую революцию у себя под боком, в своем главном форпосте, могут упустить и подрывную работу американских спецслужб посредством мирового армянства.

История учит одному — она ничему не учит. Казалось бы, не так сложно проанализировать историю пресловутого армянского вопроса начиная с Берлинского конгресса, методологию вовлечения армянского сепаратизма и раскольничества в противостояние с ведущими мировыми игроками. Армянство было избрано в качестве превентивного «оружия возмездия», о чем красноречиво свидетельствуют белые пятна в истории краха Османской империи. История ничему не учит, и именно поэтому ее эволюционное развитие напоминает движение по спирали. Грядущие и новые события — повторения предыдущих.

Не слишком ли рискует российская политическая рать, как в свое время османский султанат, допустив представителей мирового армянства в национальную элиту: управленческий аппарат, политику, бизнес и СМИ? Симонян, Габриелян, Мигранян , Кургинян, Бабаян, Джанибекян… Всюду одни армяне, для которых интересы мирового армянства превыше национально-государственных интересов своей страны.

Свежий недавний пример. Политолог Багдасаров в телевизионных дебатах на российском телеканале открыто призывает уничтожить российского депутата от ЛДПР Дмитрия Ивановича Савельева . Спрашивается — за что? А за его поездку в освобожденное во время апрельской войны село равнинного Карабаха, где он назвал Азербайджан — единственным союзником России на Кавказе. Разве Багдасаров руководствовался интересами России? Отнюдь, ведь интересы России требуют усиления политического влияния в Азербайджане. Савельев служит этим интересам. Но Багдасаров, отстаивающий не интересы своей страны, а чаяния мирового армянства и экспансионистской Армении, призывает уничтожить депутата, который служит и отстаивает интересы России. Куда смотрит российская власть и спецслужбы?! И почему нет адекватной реакции?!

А есть ли эта реакция на публичные выступления американского агента Андраника Миграняна в российском телеэфире? Что и говорить, если телеплощадка телеканала ТВЦ , избранная журналистом Бабаяном для тиражирования карабахского сепаратизма, обращена против устоев самой России. Армянское влияние на ТВЦ достигло таких масштабов, что славянскую букву Ц в логотипе телеканала видоизменили в форме армянской буквы Ц (А).

В России мировое армянство действует идентично, как в Вашингтоне. Мало того что армяне оккупировали все стратегические сферы общественной, политической и экономической жизни, так они еще и привлекают к откровенно ангажированной кампании влиятельных представителей российской политической элиты. Наиболее одиозным в этом ряду является небезызвестный Константин Затулин , сосредоточивший всю свою политическую деятельность на борьбе с Азербайджаном. Спрашивается, сколько еще Затулин будет занимать пост заместителя председателя комитета Госдумы по странам СНГ? И неужели в его представлении СНГ воплощается лишь в образе одной и теперь уже просоросовской Армении? Ведь Затулин отстаивает интересы этой страны, а не России!

Вся сознательная работа Затулина и иже с ним российского армянства пронизана одной идеей, одной целью, одним движением — нанести максимальный ущерб азербайджано-российским отношениям, разрушить испытанную годами дружбу между братскими азербайджанским и российским народами.

Армения в шаге от ледяной войны с Россией, в то время как Азербайджан укрепляет военно-политический союз с Москвой. И этот союз зиждется на прочном фундаменте — личных дружеских и доверительных отношениях Владимира Путина Ильхама Алиева . Во многом формат успешного диалога двух президентов способствует разрешению многих ситуаций и становлению новых моделей не только в системе отношений двух стран, но и в формировании архитектуры региональной политики. Феерический успех последнего исторического саммита прикаспийских стран во многом обязан общей выверенной концепции двух президентов. Путин и Алиев понимают друг друга с полуслова и реализуют проекты, открывающие путь к развитию всего региона.

Именно Путин и Алиев разрешили извечный каспийский спор, справедливо и с учетом интересов своих стран обеспечив Каспий новым правовым статусом. Президенты стояли у истоков и глобальной транспортно-коммуникационной артерии в рамках проекта Север-Юг. Коридор соединит северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией.

Кстати, Азербайджан завершил все работы на своем участке этого международного коридора, о котором много говорит в своих выступлениях российский президент, и в настоящее время оказывает Ирану содействие уже в работах на иранском участке маршрута. Азербайджан выделил Ирану кредит в полмиллиарда долларов и добивается скорейшего завершения всех работ.

Путин и Алиев достигли исторического соглашения и по развитию проекта железнодорожной коммуникации по маршруту Баку — Тбилиси — Карс. Как известно, этот проект является личной инициативой президента Азербайджана. Президенты договорились об использовании российским бизнесом этого маршрута для транспортировки российской продукции! Нельзя не признать, что это поистине исторический успех двух президентов.

Параллельно происходит многовекторное глобальное расширение российско-азербайджанского партнерства буквально во всех стратегических сферах — политической, экономической, гуманитарной… Азербайджан становится окном для России в Большую Азию. Как и Россия спустя века для Азербайджана — окно в безграничное евразийское пространство, в социокультурологическую интеграцию, научный прогресс, совершенные военные технологии и политический модернизм. Тесные узы партнерства и союза позволили российским державникам и национальным патриотам объявить Азербайджан — единственным союзником России на Кавказе.

Апофеозом этого стратегического союза стал исторический визит известных российских общественных и политических деятелей в освобожденное во время апрельской войны село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Россия снова провозгласила Карабах азербайджанским

Прокремлевский идеолог Дугин, депутат Савельев, известные эксперты и даже представитель правящей в России «Единой России» , поднявшись в окопы и блиндажи азербайджанской армии на вершине Лелетепе, искренне провозгласили, что Карабах — это азербайджанская земля.

И недалек тот час, когда Россия, ратующая за целостность суверенного Азербайджана, приложит все усилия для восстановления исторической справедливости…