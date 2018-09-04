Российских журналистов не пустили в Грузию 

Трех россиян, среди которых журналисты ТАСС и НТВ, не пустили в Грузию, заявили РИА Новости в МВД страны.
В пресс-службе ведомства отметили, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".
Среди тех, кому отказали во въезде — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и журналист телекомпании НТВ Александр Токарев. По данным СМИ, делегация прибыла в Тбилиси для участия в медиаконференции.
"Оккупированные территории"
В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных из региона. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия признаны Грузией оккупированными территориями.
Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.