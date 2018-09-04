Российских журналистов не пустили в Грузию

В пресс-службе ведомства отметили, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".

Среди тех, кому отказали во въезде — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин , президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и журналист телекомпании НТВ Александр Токарев . По данным СМИ, делегация прибыла в Тбилиси для участия в медиаконференции.

"Оккупированные территории"

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных из региона. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия признаны Грузией оккупированными территориями.

Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.