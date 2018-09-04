Япония выделила Грузии более 340 миллионов долларов на строительство дороги

Данное соглашение было подписано в рамках визита в Грузию главы МИД Японии Таро Коно.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил о строительстве четырехполосной дороги Хеви-Убиса-Шорапани-Аргвети, которая будет проходить через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную часть страны. Длина магистрали составит 42 километра и будет включать до 90 мостов и 40 тоннелей.

"Правительство Японии с целью финансирования проекта улучшения скоростной автомагистрали Восток-Запад при помощи JICA (Японского агентства международного сотрудничества — ред.) выделит финансовый ресурс в виде преимущественного кредита на сумму 38 735 миллиарда японских йен (около 343 миллионов долларов). Проект подразумевает строительство одного из самых сложных участков автомагистрали (Шорапани-Аргвета, 14,7 км). Надо подчеркнуть, что для данного проекта будут использованы японские технологии", — говорится в заявлении Минфина

Ведомство отмечает, что завершение проекта планируется в первом квартале 2023 года. Проект будет реализован при содействии министерства инфраструктуры Грузии и департамента автомобильных дорог.

По данным Минфина, правительство Японии и JICA поддерживают Грузию в таких сферах как энергетика, защита окружающей среды, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и образование.

Ранее министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщило, что строительство участка перевала Рикоти разделено на четыре секции: участок Чумателети — Хеви длиной в 11,7 километра, участок Хеви — Убиса длиной в 12,2 километра, участок Убиса — Шорапани длиной в 13 километров и участок Шорапани — Аргвета длиной в 14,7 километра. Строительство части участков профинансирует Европейский инвестиционный банк.