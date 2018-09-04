Ещё
Япония выделила Грузии более 340 миллионов долларов на строительство дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония выделила Грузии более 340 миллионов долларов на строительство дороги 

РИА Недвижимость + ещё 1 3 часа назад
ТБИЛИСИ, 4 сен — РИА Новости. Япония выделила Грузии 343 миллиона долларов на строительство транзитной дороги, соединяющей запад и восток страны, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов Грузии.
Данное соглашение было подписано в рамках визита в Грузию главы МИД Японии Таро Коно.
Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил о строительстве четырехполосной дороги Хеви-Убиса-Шорапани-Аргвети, которая будет проходить через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную часть страны. Длина магистрали составит 42 километра и будет включать до 90 мостов и 40 тоннелей.
"Правительство Японии с целью финансирования проекта улучшения скоростной автомагистрали Восток-Запад при помощи JICA (Японского агентства международного сотрудничества — ред.) выделит финансовый ресурс в виде преимущественного кредита на сумму 38 735 миллиарда японских йен (около 343 миллионов долларов). Проект подразумевает строительство одного из самых сложных участков автомагистрали (Шорапани-Аргвета, 14,7 км). Надо подчеркнуть, что для данного проекта будут использованы японские технологии", — говорится в заявлении Минфина.
Ведомство отмечает, что завершение проекта планируется в первом квартале 2023 года. Проект будет реализован при содействии министерства инфраструктуры Грузии и департамента автомобильных дорог.
По данным Минфина, правительство Японии и JICA поддерживают Грузию в таких сферах как энергетика, защита окружающей среды, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и образование.
Ранее министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщило, что строительство участка перевала Рикоти разделено на четыре секции: участок Чумателети — Хеви длиной в 11,7 километра, участок Хеви — Убиса длиной в 12,2 километра, участок Убиса — Шорапани длиной в 13 километров и участок Шорапани — Аргвета длиной в 14,7 километра. Строительство части участков профинансирует Европейский инвестиционный банк.
РИА Недвижимость: последние новости
Минтранс Армении заявил об отсутствии средств на железную дорогу в Иран Прозрачный мост свяжет станцию МЦК "ЗИЛ" с Тюфелевой рощей В Москве в 2018 году появится пять пересадок с железной дороги на метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море257
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна205
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко449
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса58
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ93
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение