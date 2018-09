Когда политика сильнее футбола. Мхитаряна могут не пустить на матч Лиги Европы

Уже 4 октября лондонский «Арсенал» под руководством Унаи Эмери отправится в Баку на матч в рамках группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Англичанам предстоит преодолеть почти 4 000 км по воздуху, чтобы добраться до своего соперника. Но в столь далекий путь могут отправиться далеко не все. Речь идет о капитане сборной Армении и полузащитнике «Арсенала» Генрихе Мхитаряне . Сколько бы мы не повторяли мантру о том, что футбол — не место для политики, на деле происходит совсем по-другому. Ведь именно поэтому в еврокубках все также настойчиво разводят по разным группам украинские и российские клубы, не правда ли? Теперь нас ждет очередная непростая ситуация — въезд Мхитаряна на территорию Азербайджана

Стоит сразу же внести ясность: никаких официальных подтверждений того, что Баку запрещает въезд на свою территорию гражданам армянского происхождения нет. Но на деле выясняется, что это обычная практика. Помнится, еще в 2015 году во время своих выступлений за дортмундскую «Боруссию» Мхитарян остался дома, тогда как его команда полетела на матч против «Габалы». В том случае на стороне армянина была вся «Боруссия», включая генерального директора Ханса-Йоахима Ватцке: «Есть вопросы безопасности, и если игрок не может чувствовать себя комфортно и боится, мы должны это учитывать». Писали, что Мхитаряну вообще грозил арест за посещение Нагорного Карабаха в 2012 году в футболке донецкого «Шахтера».

Теперь уже и Эмери вынужден бороться за присутствие Мхитаряна на поле в Баку. «Я хотел бы, чтобы он смог поехать с нами. И будет лучше, если мы сможем вместе найти решение этой проблемы», — рассказал наставник лондонского «Арсенала». Насколько это будет непросто, мы скоро увидим. Но в УЕФА готовы помочь армянину преодолеть все сложности: «Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА». Да и официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что обращение по поводу Мхитаряна будет рассмотрено. Но, конечно, не гарантировал положительный результат. Ситуацию может усугублять еще свежие в памяти азербайджанцев и армян события 2016 года, когда в ходе кровопролитных столкновений в Нагорном Карабахе погибло около 200 человек.

Примечательно, что по официальной статистике в 2017 году Азербайджан посетили целых шесть армян! Всего за тот период в страну въехали 2 691 998 иностранных граждан. Могло бы быть и семь, если бы в аэропорту Баку в марте этого года не была задержана гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллина и председатель молодежного крыла Центристской партии Эстонии Карине Оганесян. У девушки была оформленная официальная виза, но это не помогло избежать депортации из-за армянского происхождения. Тут-то и возникает вопрос, а с чего бы это Азербайджану пускать на свою территорию Мхитаряна — армянина, побывавшего в Нагорном Карабахе, да еще и выступающего за соперника «Карабаха» в Лиге Европы? Особых причин как-то и не наблюдается.

Кстати, Мхитарян — не единственный армянин в составах команд-участниц группы Е, где сыграют «Арсенал» и «Карабах». В украинской «Ворксле» выступает нападающий Гегам Кадимян . Вот у кого могут также возникнуть проблемы с въездом на территорию Азербайджана.