Когда политика сильнее футбола. Мхитаряна могут не пустить на матч Лиги Европы

Уже 4 октября лондонский «Арсенал» под руководством Унаи Эмери отправится в Баку на матч в рамках группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Англичанам предстоит преодолеть почти 4 000 км по воздуху, чтобы добраться до своего соперника. Но в столь далекий путь могут отправиться далеко не все. Речь идет о капитане сборной Армении и полузащитнике «Арсенала» Генрихе Мхитаряне . Сколько бы мы не повторяли мантру о том, что футбол — не место для политики, на деле происходит совсем по-другому. Ведь именно поэтому в еврокубках все также настойчиво разводят по разным группам украинские и российские клубы, не правда ли? Теперь нас ждет очередная непростая ситуация — въезд Мхитаряна на территорию Азербайджана

Стоит сразу же внести ясность: никаких официальных подтверждений того, что Баку запрещает въезд на свою территорию гражданам армянского происхождения нет. Но на деле выясняется, что это обычная практика. Помнится, еще в 2015 году во время своих выступлений за дортмундскую «Боруссию» Мхитарян остался дома, тогда как его команда полетела на матч против «Габалы». В том случае на стороне армянина была вся «Боруссия», включая генерального директора Ханса-Йоахима Ватцке: «Есть вопросы безопасности, и если игрок не может чувствовать себя комфортно и боится, мы должны это учитывать». Писали, что Мхитаряну вообще грозил арест за посещение Нагорного Карабаха в 2012 году в футболке донецкого «Шахтера».

Теперь уже и Эмери вынужден бороться за присутствие Мхитаряна на поле в Баку. «Я хотел бы, чтобы он смог поехать с нами. И будет лучше, если мы сможем вместе найти решение этой проблемы», — рассказал наставник лондонского «Арсенала». Насколько это будет непросто, мы скоро увидим. Но в УЕФА готовы помочь армянину преодолеть все сложности: «Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА». Да и официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что обращение по поводу Мхитаряна будет рассмотрено. Но, конечно, не гарантировал положительный результат. Ситуацию может усугублять еще свежие в памяти азербайджанцев и армян события 2016 года, когда в ходе кровопролитных столкновений в Нагорном Карабахе погибло около 200 человек.

Примечательно, что по официальной статистике в 2017 году Азербайджан посетили целых шесть армян! Всего за тот период в страну въехали 2 691 998 иностранных граждан. Могло бы быть и семь, если бы в аэропорту Баку в марте этого года не была задержана гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллина и председатель молодежного крыла Центристской партии Эстонии Карине Оганесян. У девушки была оформленная официальная виза, но это не помогло избежать депортации из-за армянского происхождения. Тут-то и возникает вопрос, а с чего бы это Азербайджану пускать на свою территорию Мхитаряна — армянина, побывавшего в Нагорном Карабахе, да еще и выступающего за соперника «Карабаха» в Лиге Европы? Особых причин как-то и не наблюдается.

Кстати, Мхитарян — не единственный армянин в составах команд-участниц группы Е, где сыграют «Арсенал» и «Карабах». В украинской «Ворксле» выступает нападающий Гегам Кадимян . Вот у кого могут также возникнуть проблемы с въездом на территорию Азербайджана.

Впрочем, такими политическими ограничениями в спорте сейчас уже не удивишь. В сентябре 2017 года, например, Украина запретила въезд на свою территорию двум британским спортсменам. Гэри Хант и Блейк Олдридж просто приняли участие в соревнованиях по прыжкам в воду со скал в Крыму. Оба получили запрет на въезд в Украину на пять лет. Ну а еще в 2013 году Кристиан Нуши из швейцарского «Санкт-Галлена» остался без гостевого матча против московского «Спартака» в России. Причиной стало наличие у футболиста косовского гражданства. Напомню, что Россия не признает независимость Косово. Так что, исходя из опыта, достаточно оснований полагать, что азербайджанские болельщики не увидят на своем поле армянского полузащитника «Арсенала». Если, конечно, не случится футбольно-политическое чудо.

