Тбилисоба с белорусским акцентом: в Минске отметили праздник урожая

Праздник грузинской культуры прошел в Минске . Тысячи горожан смогли познакомиться с национальной культурой, попробовать десятки блюд. На фестивале побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович . Грузинский гастрономический рай в центре Минска. Хачапури, чурчхела, хинкали, и, конечно же, шашлык. Голодным никто не ушел: повара работали до поздней ночи.

«Попробовал очень вкусную долму в листьях винограда. Очень понравилось. Всем советую. Особенно хорошо идет с чесночным соусом», — рассказал гость фестиваля Владислав Юревич

В этом году на фестиваль приехал мэр Тбилиси и экс-футболист Милана Каха Каладзе . Он прогулялся по Верхнему городу и познакомился с юными минскими футболистами. В подарок оставил автограф на футбольном мяче.

«Он раньше выступал за «Динамо». Это звезда советского и мирового футбола. Приятно, что он помнит, что приехал сюда. Это отличный подарок нам», — отметили футболисты Кирилл Артименя и Артур Царук.

Развлечение для себя на празднике могли найти и экстрималы. Гор в Беларуси нет, поэтому вместо канатных дорог, которые так популярны в Грузии, в Минске пустили троллей через Свислочь. Дозу адреналина получили и взрослые, и дети.

«Мне сначала внизу казалось, что так не очень высоко. А потом, когда залез уже наверх, как-то стало не по себе. Но все хорошо. Впечатления отличные», — поделился посетитель праздника.

В Минске уже стало традицией встречать осень Тбилисобой. В этом году праздник провели в четвертый раз.

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