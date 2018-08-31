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За премию «Оскар» от Грузии будет бороться фильм режиссера З. Халваши «Наме»
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За премию «Оскар» от Грузии будет бороться фильм режиссера З. Халваши «Наме» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Тбилиси, 31 августа /Синьхуа/ — За премию «Оскар» в нынешнем году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Грузии будет бороться фильм режиссера Зазы Халваши «Наме». Об этом, заявил директор Национального центра кинематографии Грузии Зураб Магалашвили сегодня на встрече с журналистами.
В этом году за право представлять Грузию на «Оскар» боролись шесть грузинских фильмов. Лучшая картина была выбрана с помощью жюри из девяти членов, состоявшем из актеров, режиссеров и кинокритиков.
91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии пройдет 24 февраля 2019 года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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