Известный в России онколог Павленко побывал с семьей в Грузии 

В Батуми побывал один из лучших онкологов России, который сам борется с раком желудка. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как близкие поддерживают врача
Андрей Павленко — талантливый врач-онколог из России. В марте 2018 года Андрей узнал, что у него третья стадия рака желудка. Несмотря на поставленный диагноз, онколог не сдается. Мужчина ведет собственный блог, чтобы помочь другим людям, страдающим от опухолей.
Супруга Андрея считает, что сдаваться никогда нельзя и что на самом деле возможно абсолютно все, если верить и ни в чем не сомневаться.