Известный в России онколог Павленко побывал с семьей в Грузии

Батуми побывал один из лучших онкологов России , который сам борется с раком желудка. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как близкие поддерживают врача

Андрей Павленко — талантливый врач-онколог из России. В марте 2018 года Андрей узнал, что у него третья стадия рака желудка. Несмотря на поставленный диагноз, онколог не сдается. Мужчина ведет собственный блог, чтобы помочь другим людям, страдающим от опухолей.

Супруга Андрея считает, что сдаваться никогда нельзя и что на самом деле возможно абсолютно все, если верить и ни в чем не сомневаться.