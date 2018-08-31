УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с «Карабахом» в Баку

УЕФА предпримет меры, чтобы армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян смог попасть на выездной матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» в Баку

Этнические армяне периодически сталкиваются с проблемами при попытке въехать в Азербайджан . Также отказывают во въезде гражданам любого государства, которые побывали в Нагорном Карабахе. Мхитарян посетил Нагорный Карабах в декабре 2012 года, когда был игроком «Шахтера».

В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за «Боруссию», не поехал в Баку на матч Лиги Европы с «Габалой». Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку.

«Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА», — сказали в пресс-службе организации корреспонденту Sport24.ru Алине Матинян

Вместе с «Карабахом» в одну группу попала «Ворскла», в составе которой также выступает армянский футболист — полузащитник Гегам Кадимян

В Баку состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19. Игра запланирована на 29 мая.