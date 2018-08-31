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Связи между Азербайджаном и Грузией построены на прочном фундаменте — И. Алиев
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Связи между Азербайджаном и Грузией построены на прочном фундаменте — И. Алиев 

ИА Синьхуа 1 час назад
Баку, 30 августа /Синьхуа/ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с прибывшим в Баку с визитом премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Как сообщает госагентство АЗЕРТАДЖ, глава государства подчеркнул, что визит М. Бахтадзе в Азербайджан вскоре после назначения его главой правительства Грузии еще раз показывает, что азербайджано-грузинские связи находятся на очень высоком уровне. И. Алиев сказал, что связи между двумя странами построены на прочном фундаменте. Грузия и Азербайджан совместно осуществили многие важные проекты.
Премьер-министр Грузии, со своей стороны, подчеркнул, что отношения между двумя странами стремительно развиваются. M. Бахтадзе сказал, что «Грузия и Азербайджан — стратегические партнеры, и это очень большое достижение. Для нас очень важны отношения между народами. Для нас также важны добрососедские, дружественные и братские связи. Региональные проекты, которые мы осуществили вместе, действительно очень выгодны для международного сотрудничества и региона». —0—
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