Президент Кыргызстана наградил орденом председателя МТРК «Мир»

В июле председатель МТРК «Мир» был награжден орденом Александра Невского . Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин . Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность».

Напомним, орден Александра Невского вручают россиянам за особые личные заслуги перед Отечеством, а также зарубежным политическим и общественным деятелям за развитие отношений с РФ . Этот орден — единственная в истории России награда, которая с определенными изменениями вручалась в трех эпохах. Современная награда повторяет царский оригинал, но сегодня это серебряный крест с позолотой, покрытый рубиновой эмалью. За восемь лет им наградили 196 человек.

Радик Батыршин возглавляет МТРК «Мир» с 2007 года. За это время медиахолдинг стал полноформатным стержнем информационного пространства Содружества Независимых Государств и Грузии. Сегодня в портфеле МТРК «Мир» — телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радио «МИР», информационный портал Mir24.tv, многофункциональная мультимедийная спутниковая система «Мир-Телепорт». Вещание осуществляется в четырех часовых поясах на территории 20 государств ближнего и дальнего зарубежья. Слоган — «Телеканал многих столиц».

Национальные филиалы и представительства телерадиокомпании работают в 9 странах. С 2007 года охват аудитории увеличился почти в девять раз — с 17 до 150 миллионов человек. Главный информационный проект Содружества и Грузии телеканал «МИР» объединяет 140-миллионную аудиторию в 13 странах. Первый евразийский информационный телеканал «МИР 24» смотрят более 62 млн человек в 20 государствах. Потенциальная аудитория телеканала «МИР HD» — 16 млн человек в 9 странах. В планах МТРК «Мир» — дальнейшее расширение аудитории и создание новых программ, направленных на объединение жителей стран Содружества и Грузии. Кроме того, к 2022 году планируется перевести в формат высочайшего качества вещания Ultra HD телеканалы «МИР» и «МИР 24».

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