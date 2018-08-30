В Беларуси пройдут Дни культуры Грузии

Минск , 30 августа / Синьхуа / — В Беларуси 31 августа — 2 сентября пройдут Дни культуры Грузии , сообщили в Министерстве культуры.

Важной составляющей станет и проведение праздника «Тбилисоба-2018», во время которого минчане и гости столицы познакомятся с национальным грузинским колоритом.

Концертом открытия Дней культуры Грузии станет выступление Государственного академического ансамбля «Эрисиони» во Дворце Республики в Минске. В фойе дворца будет размещена фотовыставка и выставка белорусских и грузинских художников.

Возглавит делегацию Грузии первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе. —0—