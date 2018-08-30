В Беларуси пройдут Дни культуры Грузии 

Минск, 30 августа /Синьхуа/ — В Беларуси 31 августа — 2 сентября пройдут Дни культуры Грузии, сообщили в Министерстве культуры.
В программе Дней предусмотрены показы художественного фильма «Слепые свидания» режиссера Левана Когуашвили и короткометражного «Свадьба» Михаила Кобахидзе.
Важной составляющей станет и проведение праздника «Тбилисоба-2018», во время которого минчане и гости столицы познакомятся с национальным грузинским колоритом.
Концертом открытия Дней культуры Грузии станет выступление Государственного академического ансамбля «Эрисиони» во Дворце Республики в Минске. В фойе дворца будет размещена фотовыставка и выставка белорусских и грузинских художников.
Возглавит делегацию Грузии первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе. —0—