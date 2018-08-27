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Лория, Кверквелия, Табидзе и Окриашвили попали в расширенный состав сборной Грузии на Лигу наций
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Лория, Кверквелия, Табидзе и Окриашвили попали в расширенный состав сборной Грузии на Лигу наций 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренерский штаб сборной Грузии назвал расширенный состав команды на матчи Лиги наций с командами Казахстана и Латвии. В него вошли вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория, защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив") и Джемал Табидзе ("Уфа"), а также полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Крылья Советов", Россия), Ройн Квашхвадзе ("Торпедо", Кутаиси), Лазарус Купатадзе ("Сабуртало", Тбилиси).
Защитники: Отар Какабадзе ("Химнантик", Испания), Соломон Кверквелия ("Локомотив", Россия), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гурам Кашиа ("Сан-Хосе", США), Лаша Двали ("Погонь", Польша), Гиорги Наваловски ("Динамо", Минск, Беларусь), Джемал Табидзе ("Уфа", Россия).
Полузащитники: Гиорги Папунашвили ("Сарагоса", Испания), Гиорги Папунашвили ("Сарагоса", Испания), Гиорги Папунашвили ("Таро", Казахстан), Гиорги Абурджания ("Луго", Испания), Вако Гвиля ("Люцерн", Швейцария), Отар Китишвили Гиорги Меребашвили ("Висла", Плоцк, Польша), Георгий Арабидзе ("Насиьналь", Португалия), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Торнике Окриашвили ("Краснодар", Россия), Казаишвили ("Сан-Хосе", США), Джаба Игуари ("Гренобль", Франция).
Нападающие: Леван Мчедлидзе ("Эмполи", Италия), Гиорги Квилитания ("Гент", Бельгия), Ника Качарава ("Анортосис", Кипр).
6 сентября на грузины на выезде сыграют с Казахстаном, а 9 сентября — дома с Латвией.
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