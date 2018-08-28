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«Король Instagram» приехал в Нагорный Карабах и устроил пальбу
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«Король Instagram» приехал в Нагорный Карабах и устроил пальбу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американский миллионер Дэн Билзерян, которого называют «королем Instagram» во вторник, 28 августа, посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), где пострелял из разных видов оружия. Видео опубликовал на своей странице в Facebook бывший руководитель Службы национальной безопасности НКР Аршавир Гарамян.
Билзерян совершил несколько пробных выстрелов из РПГ-7, автоматического гранатомета станкового (АГС), РПК-74, винтовки «Винторез» и других видов вооружений, отмечает агентство «Новости-Армения».
Отмечается, что Билзерян намерен открыть в Нагорном Карабахе собственный бизнес. 27 августа он прилетел в Армению, получил армянское гражданство и встал на учет в Вооруженных силах страны.
Дэн Билзерян — американец армянского происхождения и звезда социальных сетей с аудиторией, превышающей 23 миллиона подписчиков. Он утверждает, что нажил свое состояние благодаря азартным играм и венчурным инвестициям.
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