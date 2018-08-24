Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.

18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции.

Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды.

Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют свыше 90 двусторонних документов различного уровня.

13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года.

2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.

14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов.

На основе Плана межмидовских консультаций активно развиваются двусторонние связи по линии внешнеполитических ведомств. 10 июля 2017 года состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, находившимся в Москве с рабочим визитом.

Последовательно наращиваются межпарламентские связи. 6 сентября 2008 года заключено Соглашение между Советом Федерации РФ и парламентом Южной Осетии. Создана двусторонняя межпарламентская комиссия по сотрудничеству, заседания которой проводятся два раза в год. Представители российского парламента неоднократно посещали Цхинвал.

В июне 2012 года создана Межведомственная комиссия по вопросам развития сотрудничества с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию Южной Осетии. Сотрудничество в данной области стало одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия. В настоящее время бюджет республики на более 90% формируется из вливаний со стороны России.

26 августа 2009 года подписано двустороннее межправительственное Соглашение об оказании помощи Южной Осетии в социально-экономическом развитии. Ключевая роль в этой работе отводится Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованной в соответствии с Соглашением. Очередное заседание МПК прошло 13 декабря 2017 года в Цхинвале.

В конце 2014 года Россия и Южная Осетия утвердили трехлетнюю Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2015-2017 годы. В рамках программы было реализовано 117 объектов и мероприятий, 105 из них выполнены в полном объеме, часть перешла на следующий этап. Объем средств программы составил свыше семи миллиардов рублей.

В декабре 2017 года Россия и Южная Осетия утвердили инвестиционную программу на 2018-2019 годы. В новую Инвестпрограмму, на реализацию которой из российского бюджета планируется выделить свыше четырех миллиардов рублей, вошло 51 мероприятие.

В 2008-2017 годах общий объем российской помощи приблизился к 60 миллиардам рублей. В рамках финансируемой Российской Федерацией Инвестиционной программы были построены десятки учебных учреждений, восстановлена медицинская инфраструктура, продолжается развитие дорожно-транспортной базы, обеспечена энергетическая безопасность Южной Осетии.

В республике был открыт ряд стабильно функционирующих предприятий: в 2013 году на средства российского бизнесмена — руководителя компании «БТК-Групп» Таймураза Боллоева была восстановлена Цхинвальская швейная фабрика; ростовская компания «Евродон» в 2017 году открыла мясоперерабатывающий комплекс «Растдон»; известная группа компаний «Владимирский стандарт» запустила в Цхинвале производство минеральной воды «Осетинская»; завершаются работы по закладке яблоневых садов интенсивного типа на 50 гектарах земли в Цхинвальском районе.

В числе социально значимых объектов, построенных Россией, — магистральный газопровод «Владикавказ-Цхинвал», Транскам, ЛЭП в Ленингорский район, а также большое количество учреждений здравоохранения, образования и культуры.

По итогам 2017 года товарооборот России с Южной Осетией составил 68,768 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 58,978 миллиона долларов и импорт — 9,790 миллиона долларов.

В первом полугодии 2018 года товарооборот России с Южной Осетией 35,267 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 28,184 миллиона долларов и импорт — 7,082 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен такими товарами как минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; текстиль и обувь; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В структуре российского импорта России основная доля поставок приходится на текстиль и обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них.

На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией . Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.

31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. Подписи под документом поставили министры обороны России и Южной Осетии генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев . В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав Российской армии.

В соответствии с Конституционным законом «О государственных языках Республики Южная Осетия», русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.

Развивается взаимодействие в области образования. По линии Россотрудничества для югоосетинских выпускников было выделено 18 мест в российских вузах. Минобороны РФ также предоставило для югоосетинских абитуриентов места в 12 лучших вузах — по одному в каждом.