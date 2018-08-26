В Тирасполе торжественно подняли Флаги Абхазии и Южной Осетии

Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки национальных гимнов республик и приурочена к десятилетию признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии. В торжественном мероприятии приняли участие президент Приднестровья Вадим Красносельский , представители власти непризнанной республики.

По словам Красносельского, после признания Южной Осетии и Абхазии Россией в этих республиках прекратились провокации, перестали погибать мирные люди. «Это ответ на вопрос, надо ли было признавать Абхазию и Осетию или нет. Если после признания не погиб ни один человек, значит, надо было признавать», — приводит пресс-служба слова приднестровского лидера.

Он отметил, что Приднестровье стремится к признанию и это является национальной идеей. «Но нам нужно признание без крови и провокаций. Когда смотришь на детей, возникает вопрос: разве они заслуживают войны», — подчеркнул Красносельский.