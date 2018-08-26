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В Тирасполе торжественно подняли Флаги Абхазии и Южной Осетии
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В Тирасполе торжественно подняли Флаги Абхазии и Южной Осетии 

РИА Новости 1 час назад
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Впервые церемония поднятия флагов Абхазии и Южной Осетии состоялась на главной площади Тирасполя, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.
Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки национальных гимнов республик и приурочена к десятилетию признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии. В торжественном мероприятии приняли участие президент Приднестровья Вадим Красносельский, представители власти непризнанной республики.
По словам Красносельского, после признания Южной Осетии и Абхазии Россией в этих республиках прекратились провокации, перестали погибать мирные люди. «Это ответ на вопрос, надо ли было признавать Абхазию и Осетию или нет. Если после признания не погиб ни один человек, значит, надо было признавать», — приводит пресс-служба слова приднестровского лидера.
Он отметил, что Приднестровье стремится к признанию и это является национальной идеей. «Но нам нужно признание без крови и провокаций. Когда смотришь на детей, возникает вопрос: разве они заслуживают войны», — подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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