Абхазия — это русская Гавана!

В середине дня 26 августа 2008 года сонный сухумский зной внезапно разорвался множеством выстрелов, которые вскоре переросли в канонаду. Первой мыслью было: неужели опять война? Но уже вскоре полупустые улицы заполнили мчащиеся автомобили, из окон которых высовывались счастливые люди, размахивавшие национальными флагами и стрелявшие в воздух. А республиканские радио— и телеканалы наперебой передавали счастливую весть: давняя надежда жителей Абхазии наконец-то сбылась, и Россия признала суверенитет страны.

День политической победы

В этом году десятилетие признания независимости республики совпало с 25-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года. Власти республики решили объединить эти юбилейные даты в одно грандиозное торжество. «Буквально на днях мы приняли постановление парламента о том, что отныне этот большой праздник будет отмечаться 30 сентября и называться „День победы и независимости“, — рассказал нашему изданию спикер Народного Собрания — парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия.

Впрочем, по его словам, 26 августа все равно останется памятной датой, потому что это „очень важный, значимый и незабываемый день для всех жителей республики“. „Это историческое событие, коренным образом изменившее судьбу народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия , повлиявшее не только на ситуацию в регионе, но и на различные геополитические процессы, — убежден спикер. — После признания Российской Федерацией суверенитета и независимости Республики Абхазия 26 августа 2008 года межгосударственные отношения Республики Абхазия и Российской Федерации поднялись на более высокий уровень и соответствуют братскому характеру отношений между нашими народами“.

Ползучее признание

Политическое признание республики идёт очень медленно: на сегодняшний день всего несколько государств поддержали её. Однако не менее важно, что фактическое существование страны признают международные бизнес-структуры.

Так, ещё несколько лет назад в Абхазии не было ни одного банкомата. И чтобы снять деньги с карточки Visa или Mastercard, туристам приходилось терять по целому дню на поездку в Россию. Сегодня обе международные платёжные системы широко распространены в республике: помимо банкоматов, во многих торговых точках установлены привычные россиянам платёжные терминалы, с помощью которых можно оплатить покупку банковской картой.

Продолжают проникать в Абхазию и глобальные интернет-сервисы. „Благодаря сервису BlaBlaCar я частенько организую трансфер российским туристам через границу — отвожу прямо с адлерского аэропорта на место отдыха в Абхазии“, — рассказывает таксист Артур Погосян. Он уверен, что уже в скором времени в республику придут и Uber, и Яндекс. Такси, а те же Google Maps перестанут считать страну „белым пятном“.

Количество российских туристов в Абхазии

около 1 миллиона

около 1,3 миллиона

около 800 тысяч

Российская Гавана

В Новом Афоне зеленеют на солнце стройные кипарисы, искрятся золотые купола знаменитого Новоафонского монастыря. Набережные и улицы старинного города полны отдыхающих. Курортники приезжают сюда за чистым морем и средоточием туристических объектов, среди которых крупнейшая на территории бывшего Советского Союза Новоафонская пещера, отразившая множество нападений в Средневековье Анакопийская крепость и важные православные святыни: грот Апостола Симона Кананита и одноименный храм, сооруженный в IX-X веках — период расцвета и подъема Абхазского царства.

»Честно говоря, отдохнуть в отеле all inclusive в Турции или на Кипре было бы даже дешевле», — сокрушается жительница Рязани Татьяна Кузина , приехавшая сюда вместе с 19-летней дочерью. Она постоянно гостит в Абхазии ещё с советских времен, с перерывом на периоды военных действий и десятилетней экономической блокады. И помнит, что ещё 10 лет назад цены в Абхазии были совсем другого порядка: кофе на песке стоил всего пять рублей, бутылка замечательного «Сухумского» пива (сваренного по советскому ГОСТу) — 10 рублей, а ночь проживания в частной гостинице обходилась в 300-500 рублей на человека.

«Сейчас мы платим 2200 за съёмную однокомнатную квартиру, не меньше тысячи уходит на еду и воду. А ведь ещё надо съездить на экскурсии, посидеть в кафе, купить родным сувениры и так далее! Так что на отдых уйдёт не меньше денег, чем если бы мы потратили на путевку в Египет », — подсчитывает бережливая россиянка.

«Абхазия — это русская Гавана!» — делится красочной метафорой 45-летний строитель-ремонтник из Шацка. Олегу Пименову нравится, что здесь везде можно курить — даже в столовых. В магазинах никто не ограничивает продажу алкоголя по времени (хотя справедливости ради надо сказать, что и круглосуточных магазинов здесь практически нет). А доступ к запрещенному в России сервису Telegram и заблокированным Роскомнадзором информационным ресурсам — совершенно свободный. Однако вольница эта только кажущаяся. Например, за появление за пределами пляжной зоны в купальных костюмах местные жители могут сделать туристам замечание или даже нагрубить.

«У нас всё-таки традиционная страна, — разводит руками министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия. — Поэтому мы специально для отдыхающих выпустили памятки, которые раздаём на границе. Рекомендуем с подчеркнутым уважением обращаться к старшим, не появляться в центре города в плавках и купальниках, не сквернословить, не загрязнять нашу природу, и, конечно, не злоупотреблять алкоголем».

Миллион туристов ежегодно

По словам министра, поток отдыхающих из России варьируется в зависимости от сезона и от внешнеполитической обстановки. Особенный подъём наблюдался в период 2015-2016 годов, когда для россиян были закрыты направления в Турцию и Египет.

«В 2016 году у нас было около 1,3 миллиона отдыхающих, а в 2017 году — всего 800 тысяч. В этом году мы потеряли полтора месяца в связи с мерами безопасности на период проведения чемпионата мира по футболу. Но надеемся наверстать потери в бархатный сезон», — делится Автандил Гарцкия.

В советское время, вспоминает министр, абхазские курорты работали круглогодично. Республика принимала за год 2,5-3 миллиона отдыхающих, приезжавших в любой сезон в основном за санаторным лечением. К сожалению, после войны санатории пришли в полный упадок, и для их восстановления теперь требуются колоссальные средства. Но в министерстве не теряют надежды со временем восстановить хотя бы часть из них. Главное — чтобы не снижался поток инвестиций из-за рубежа.

«Десять лет назад у нас было всего-то около ста объектов средств размещения — домов отдыха, пансионатов, гостиниц. Сегодня эта цифра возросла до 350. Для небольшой страны это существенно!» — гордится глава министерства. Хотя тут же замечает, что в этих объектах размещения всего 25 тысяч мест. Для сравнения: только в одном Олимпийском парке под Сочи 35 тысяч мест, а на Красной поляне — до 40 тысяч.

«Вот и считайте: у нас туристический сезон около ста дней — с июня по сентябрь — октябрь. В среднем турист отдыхает десять дней. Получается, что отдохнуть в объектах размещения могут максимум 250 тысяч человек», — сетует Гарцкия.

В 11,3 миллиарда долларов США в ценах 1995 года оценивается ущерб, нанесенный экономике Абхазии войной с Грузией 1992-1993 годов. Впрочем, эти цифры не включают в себя активно развивающийся частный сектор. В том же Новом Афоне за последние годы выросли десятки частных отелей, а количество койко-мест в частном секторе по всей республике достигает порядка 40 тысяч. Кроме того, с каждым годом растет поток туристов, приезжающих с курортов Краснодарского края на однодневные экскурсии: таковых за год набирается в среднем до 500 тысяч человек.

Граница на замке

Канады, Польши, Германии, 90 процентов туристов, посещающих Абхазию, — россияне. Оставшиеся десять процентов — жители Содружества Независимых Государств и, в небольшой степени, иностранцы: граждане США Швейцарии и даже Китая

Получить абхазскую визу иностранцу несложно. А для россиян и вовсе зеленая улица: попасть в Абхазию можно по внутреннему российскому паспорту. Другое дело, что пройти границу с Россией бывает затруднительно: туристы иногда простаивают по несколько часов в очередях и подвергаются придирчивым опросам и досмотрам со стороны сотрудников пограничной службы.

«Зачем нам граница с Россией, если есть граница на Ингуре и от возможного грузинского вторжения мы хорошо защищены, — задаётся вопросом Автандил Гарцкия. — Мотивация, что из Абхазии в Россию хлынет преступность, неверна. Какой сумасшедший поедет отсюда с автоматами в Сочи, где ему сразу 15 лет дадут только за хранение оружия?»

Министр, как и большинство его соотечественников, ратует за полную отмену границы с Россией и убежден, что рано или поздно она откроется. «Экономика Абхазии напрямую зависит от туристов, которых дает нам Россия. Поэтому было бы здорово, если бы удалось как-то смягчить пограничный контроль, чтобы у отдыхающих появилось больше стимулов сюда ехать», — заключает чиновник.

Между тем Россия сама неоднократно предлагала возможности сделать рубежи с Абхазией более прозрачными, однако с положительным ответом не спешит официальный Сухум.

«Российская сторона не раз нам предлагала открыть дорогу на Северный Кавказ через Кодорское ущелье, — рассказывает Валерий Кварчия. — Там абсолютно небольшой участок дороги, который нужно пробить и восстановить. Представляете, какая была бы польза для юга России и для нас! За один день человек мог бы приехать из Кисловодска или других городов Северного Кавказа, искупаться у нас на море и вернуться домой. Уже не говоря об экономической стороне: сейчас целый круг надо делать для того, чтобы какой-то груз в республику привезти. А тут укрепятся связи с регионами России, возникнут торговые пути с северокавказскими республиками напрямую. Это великое дело!».

34 депутата и одна мужчина

На сегодняшний день Абхазия обладает всеми необходимыми признаками и атрибутами суверенного государства, признаваемыми мировым сообществом. В Республике Абхазия сложились демократические институты: развитое гражданское общество, свободные независимые средства массовой информации, легальная оппозиция, эффективная правовая система. Вместе с тем из-за международной изоляции в Абхазии крайне затруднено экономическое развитие. Фактически половина государственного бюджета наполняется за счет финансовой помощи из России.

«Мы получаем деньги по двум основным программам: инвестиционной и социально-экономического развития, — рассказывает руководитель комитета абхазского парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. — В рамках оказания помощи на социально-экономическое развитие республики Абхазия в 2017 году поступило 2,775 миллиарда рублей. А в рамках финансовой помощи на развитие Республики Абхазия по инвестиционной программе поступило 2,585 миллиарда рублей».

Размер помощи Абхазии из Российской Федерации в рамках инвестиционной программы

2,585 миллиарда рублей

1,62 миллиарда рублей

1,62 миллиарда рублей

Первая программа, по словам депутата, расходуется на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы: учителям, медикам, военным, чиновникам и милиционерам. Помимо нее, российское государство выплачивает по 300 миллионов рублей на оплату пенсий российским гражданам, проживающим в Абхазии. Что касается инвестпрограммы, то за счет нее в республике восстанавливаются объекты инфраструктуры: водопроводы, канализация, электросети, дороги, школы и детские сады.

«У нас в Новом Афоне в рамках инвестпрограммы сделано очень многое: весь город освещен, благоустроены парковые территории, везде проложены дорожки, бесперебойно идет вода, построена необыкновенная школа и сейчас строится вместительный детский садик», — с гордостью рассказывает уроженка Нового Афона. До недавнего времени Натали Смыр работала руководителем банка, но затем земляки выдвинули ее кандидатуру в парламент — и, победив на выборах, она стала единственной женщиной в Народном Собрании.

Земляки депутата называют ее по-домашнему: Чичикой. Но все знают, что за ласковым прозвищем скрывается сильный политический деятель. «У нас в парламенте 34 депутата и одна мужчина», — со свойственной абхазам едкостью шутят знакомые афонцы и сухумчане.

«Депутат — это слово мужского рода, и поэтому рассчитывать на снисхождение к себе как к женщине мне не приходится, — смеется сама парламентарий. — Конечно, приходится воевать с коллегами: убеждать, доказывать, отстаивать свою точку зрения. При этом никто не делает снисхождения на пол. Стезя политика — сложная стезя. Он должен рассчитывать каждый шаг таким образом, чтобы он оказался верен. Ошибаться политику нельзя, это точно. Главное — делать такие шаги, которые будут на пользу людям, на пользу нашему народу».

Мечта поселиться в Абхазии

В советское время стоимость жилья в Сухуми (так в то время называлась столица Абхазии) фактически равнялась стоимости московской недвижимости: однокомнатная квартира в центре абхазской столицы свободно менялась на «однушку» в центре Москвы , а «двушка» на окраине Сухуми — соответственно, на «двушку» в спальном московском районе. После войны рынок абхазской недвижимости стал стоить буквально гроши: квартиру или дом можно было приобрести за несколько десятков тысяч рублей. В послевоенные годы, когда республика заново отстроилась, цены поднялись до приемлемого уровня. А после признания Абхазии Россией в 2008 году — выросли сразу вдвое.

На сегодняшний день покупка жилой недвижимости в Абхазии иностранцам запрещена, и многие россияне приобретают дома и квартиры по серым схемам — оформляя недвижимость на подставных лиц из числа местного населения. Поскольку серый рынок неуклонно растёт, некоторые абхазские политики регулярно поднимают тему разрешения покупки недвижимости иностранцами. В свою очередь, алармисты считают, что стоит разрешить покупку — и цены взлетят настолько, что местные жители будут не в состоянии приобрести недвижимость в собственность, а иностранцы параллельно выкупят всё жилье, оставив абхазов с носом. Но реальная причина, как сообщил нам спикер абхазского парламента, заключается в наличии существенных законодательных пробелов, которые предстоит решить в ближайшие годы.

«Существуют веские причины, оттягивающие решение проблемы, — рассказал Валерий Кварчия. — В 2016 году парламент Республики Абхазия принял постановление о приостановлении рассмотрения продажи недвижимости иностранцам до принятия земельного кадастра, Градостроительного кодекса, Жилищного кодекса и проведения полной инвентаризации жилья. В настоящее время большинство этих вопросов находятся в стадии разработки. После выполнения этих задач можно всерьёз обсуждать тему продажи недвижимости иностранцам».

Спикер парламента заверил нас, что разрешение всех вопросов по кадастровому учёту и инвентаризации жилья займет один-два года, после чего вопрос о продажи недвижимости россиянам отпадет сам собой.

Какие изменения произошли за последние десять лет? Во-первых, расплодилась ужасающая коррупция. Несправедливость. И сильное разделение общества на очень богатых и очень бедных.

В тисках «рыночной» экономики

В первую половину дня сухумский рынок заполнен гомонящей толпой. Местные жители скупают с лотков баклажаны (которые тут называют синенькими) и перец на аджапсандал, придирчиво выбирают в рыбных рядах барабульку и красного карпа. Приезжие облепили прилавки с сушеной хурмой, чурчхелой и домашним вином. Сразу за территорией рынка рядком сидят бабушки, продающие зелень и ягоды. С одной из старушек, Лидией Ш., нам удалось разговориться.

«Какие изменения произошли за последние десять лет? — переспрашивает баба Лида. — Во-первых, расплодилась ужасающая коррупция. Несправедливость. И сильное разделение общества на очень богатых и очень бедных».

81-летняя баба Лида всю жизнь проработала в школе — преподавала русский язык и литературу. Сейчас же, на старости лет, вынуждена торговать на рынке. А другого выхода нет: абхазская пенсия по старости составляет всего 500 рублей. «Это ещё хорошая пенсия — посмеивается старушка. — У нас бывают пенсии всего 150 рублей!»

Конечно, российское гражданство (которое, к слову, получило большинство граждан республики) дало бабе Лиде сильное подспорье в виде пенсии на уровне Южного федерального округа, за что она не перестает благодарить лично Владимира Путина и всё российское руководство. Но баба Лида замужем за абхазцем — а значит, ей необходимо посещать традиционные мероприятия: свадьбы и похороны многочисленных родственников. И везде дарить деньги. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она в дождь и зной сидит на рынке и торгует плодами своего огорода. Вот такая «рыночная» экономика.

от 2,5 до 3 миллионов отдыхающих приезжали в Абхазию в советский период; сейчас эта цифра составляет около 1 миллиона человек. «Мне очень обидно за мою Абхазию, потому что я тут родилась, я абориген, мне уже 81 год. И когда я смотрю вкруговую, что здесь творится, мне становится очень жалко наших людей — у нас теперь богачи, элита, которые строят себе не дома, а целые замки, и бедняки, которым едва хватает денег на пропитание. Ясно же, что одни богатеют за счёт других», — возмущается пожилая женщина. Баба Лида тепло вспоминает Советский Союз, когда не было границ между республиками, а экономическое положение граждан было примерно одинаковым: никто не голодал и в то же время не кичился богатством.

Ворчание «Брехаловки»

На набережной возле исторического центра Сухума расположена знаменитая центральная кофейня, в народе называемая «Брехаловкой». Тут старые сухумцы играют в нарды и шахматы, обмениваются новостями и, конечно, обсуждают политику.

«Сегодня каждый думает только о себе. Интересы государства и простых людей никого не волнуют», — ворчит на власть главный редактор сухумской газеты «Новый день» Сергей Арутюнов . Как и положено независимому журналисту, он в оппозиции к любому правительству — что к прежним, что к нынешнему.

«Мы сами не знаем, какое государство мы строим. Экономика не движется. Мотивов к развитию нет. Народ уже ничего не ожидает от власти. Вслух говорить боятся, но в глубине души все больше людей думают о том, что Абхазия должна присоединиться к России: ведь тогда будет порядок», — рассказывает коллега по цеху. По его словам, едва ли не самая главная проблема абхазского государства — отсутствие национальной идеи и чёткой политической доктрины. Уже не говоря о безработице и о том, что почти ежедневно на дорогах разбивается, лихача, абхазская молодёжь, а по республике то и дело прокатываются волны самоубийств. Не последнего ряда проблема — и незащищенность зарубежных инвестиций, в которых отчаянно нуждается республика. У всех на слуху истории российских бизнесменов Игоря Варова и Михаила Панова , у которых местные отняли бизнес, в который россияне вложили кучу сил, денег и времени.

По мнению Арутюнова, единственное спасение Абхазии — это село: «Если в село вернутся люди, которым нечего делать здесь, в городе, то тогда они сохранят язык, традиции, обычаи и тамошний особый уклад жизни. А здесь они попали в город — непонятную, чуждую среду. И либо по троллейбусам бегают — по карманам шарят, либо втягиваются в наркоманию».

Вслух говорить боятся, но в глубине души все больше людей думают о том, что Абхазия должна присоединиться к России: ведь тогда будет порядок.

Впрочем, есть надежды, что гений абхазского села возродится: в Абхазии сейчас активно развиваются тепличные хозяйства. Республика не только насыщает внутренний рынок, но и экспортирует в Россию огурцы, помидоры, ягоды, арбузы, зелень, уже не говоря о цитрусовых. А если со временем удастся возродить чайные, табачные и цветочные плантации, то сельскохозяйственный сектор сможет наполнять республиканский бюджет как минимум наравне с туристическим, а скорее всего, в гораздо больших объемах.

Мост между Россией и Грузией

Не так давно грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе предложил Абхазии «мир и совместное европейское будущее». В самой Абхазии к этому предложению отнеслись, мягко говоря, сдержанно.

«Пока ещё живы ветераны, участвовавшие в Отечественной войне абхазского народа, нанесенная Грузией рана не затянется, — считает работник сухумского военкомата Темур Чагава. — После всего, что произошло между нашими народами, должно пройти не одно поколение, чтобы эта рана перестала болеть».

Впрочем, хотя официальных контактов между Сухумом и Тбилиси практически нет, негласно укрепляются связи в социальной сфере: едва ли не в каждой второй абхазской семье кто-то уже побывал в Грузии на лечении. «Даже самые непримиримые противники Грузии посылают туда своих родственников, жен и детей лечиться. Поэтому даже мысли о сближении с Грузией у кого-то есть, хотя никто в этом не признается», — говорит мне на условиях конфиденциальности местный журналист Давид П.

Разрулить эту проблему может помочь недавнее решение России о предоставлении абхазским жителям полиса обязательного медицинского страхования. «Благодаря этому шагу фактически любое медицинское учреждение теперь будет доступно гражданам России, проживающим в Абхазии. Это большой шаг вперед, который сможет поменять ситуацию», — убежден спикер парламента Валерий Кварчия.

По нашему мнению, конфликт между Грузией и Абхазией должен быть урегулирован только мирным путём.

Политик подчеркивает, что еще в 1992 году Верховный Совет Республики Абхазия предлагал руководству Грузии устройство общего государства на принципах федерации. Но вместо обсуждения этого вопроса Грузия вероломно развязала войну, которая закончилась победой абхазского народа.

«По нашему мнению, конфликт между Грузией и Абхазией должен быть урегулирован только мирным путём. Абхазия и Грузия должны подписать договор «О гарантиях невозобновления войны». Это дало бы импульс к укреплению мер доверия», — убеждён спикер. Как и всё руководство республики, он считает, что говорить о возобновлении и нормализации отношений Сухума и Тбилиси можно будет не раньше чем Грузия признает независимость Абхазии. Причём в этом случае можно будет всерьёз рассчитывать и на налаживание отношений Грузии и России.

«Если бы Грузия признала Абхазию, то Сухум сделался бы добрым мостом между Москвой и Тбилиси. Это бы пошло на пользу для каждой из сторон, — уверен Валерий Кварчия. — А любые попытки вернуть Абхазию под юрисдикцию Грузии совершенно бесперспективны. Возврат к прошлому — это возврат к массовым нарушениям прав нашего народа и новой войне. Современные Абхазия и Грузия могут существовать лишь как два независимых равноправных государства. Наше твердое желание жить и развиваться в свободной стране выстрадано и пронесено через века. Независимая Абхазия — это сложившаяся реальность».

Справка

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. Её конституция, в которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права, была принята Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 года. Провозглашение независимости первоначально не вызвало широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х годов это государство никем не было признано. Однако в 2006 году Абхазия и Южная Осетия признали независимость друг друга. Кроме того, их независимость была признана непризнанными Приднестровской Молдавской Республикой и Нагорно-Карабахской Республикой.