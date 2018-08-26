День 26 августа в истории 

День шахтера
Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
Начало горному делу в России было положено при великом князе Московском Иване III во второй половине XV века. Но лишь в годы царствования Петра Iгорное дело начало активно развиваться. Он первым увидел «…пользу рудокопных заводов, от которых земля богатеет и процветает». Началось интенсивное развитие горнозаводской промышленности в центральной части России, на Урале, в Сибири.
К концу XIX века горное дело заняло главное место в ряду других отраслей российской промышленности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих составляло более 400 тысяч человек.
К началу XX века добыча угля возросла до 12 миллионов тонн, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.
И сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих. В 2012 году была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Добычу угля в нашей стране осуществляют около 200 угольных предприятия, в том числе свыше 70 угольных шахт и более 120 разрезов. Предприятиями отрасли добыто около 400 миллиона тонн угля.
Сегодня День шахтера отмечают также угольщики Белоруссии, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Украины.
10 лет назад (2008) президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
До 2008 года в Абхазии и Южной Осетии несколько раз проводились референдумы, на которых абсолютное большинство жителей республик высказывались за независимость своих республик.
В конце июля — начале августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться. Активные боевые действия начались в ночь с 7 на 8 августа, когда Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала. Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев.
8 августа Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь российским миротворцам были введены около 10 тысяч российских военнослужащих и сотни единиц военной техники, к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ.
9 августа в конфликт вступили вооруженные силы Абхазии, которые начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья.
Боевые действия продолжались до 12 августа. Российская операция России по принуждению Грузии к миру завершилась разгромом грузинских войск.
Позднее главы Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта, разработанный Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози.
25 августа Совет Федерации и Госдума приняли совместное обращение к Президенту России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Уже на следующий день Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Позднее это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.
В настоящий момент Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными государствами.
99 лет назад (1919) декретом Совнаркома «Об объединении театрального дела» все частные цирки были национализированы.
Истоки циркового искусства в России берут своё начало в XI веке — с выступлений скоморохов. Первые стационарные цирки появились
лишь в XIX веке. В 1849 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Императорский цирк, а в 1880 году в Москве открылся цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре (ныне — Московский цирк Никулина).
В 1919 году при Театральном отделе Наркомпроса была учреждена секция цирка, которая провела национализацию московских цирков и разработала план реформы их репертуара. Летом того же года цирк Саламонского на Цветном бульваре и цирк Никитиных на Садово-Триумфальной были национализированы и переименованы в Первый и Второй московские государственные цирки.
26 августа 1919 года Владимир Ленин подписал декрет, согласно которому все российские цирки стали государственными.
В 1957 году на базе Главного управления цирками было образовано Всесоюзное объединение «Союзгосцирк», в которое входили все советские цирки, кроме Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, Цирка на Цветном бульваре, Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке и Казанского государственного цирка.
После распада СССР объединение было преобразовано в Государственную компанию «Российский цирк» (ныне «Российская государственная цирковая компания»).
«Росгосцирк» — самая крупная цирковая компания в мире. Она объединяет более 40 стационарных цирка по всей России, в которых работают почти 3 тысячи артистов.
636 лет назад (1382) татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву.
В 1377 году хан Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана приступил к завоеванию Золотой Орды. Спустя три года он сумел захватить всю Золотую Орду, включая её столицу Сарай-Берке.
Летом 1382 года хан Тохтамыш захватил Волжскую Булгарию (государство, существовавшее в X-XIII веках в среднем Поволжье и бассейне Камы), и двинулся на Москву. 24 августа 1382 года он подошел к столице. В то время великий князь Московский Дмитрий Донской собирал рать в северных русских землях, поэтому обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей. В ходе трехдневной осады города были впервые в отечественной военной истории применены артиллерийские орудия («тюфяки» и «пушки великие»). 26 августа 1382 года хан взял Москву хитростью, пообещав горожанам почётный мир, при условии, что они впустят татарское посольство. Москвичи поверили и открыли ворота. Хан своего обещания не исполнил. Более половины горожан (около 20 тысяч человек) были убиты, а город был разграблен и сожжен.
После этого татары взяли Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие подмосковные города, обложив их данью.
46 лет назад (1972) в Мюнхене (ФРГ) открылись XX летние Олимпийские игры.
В них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 121 страны. Игры были омрачены чудовищным терактом. 5 сентября боевики палестинской экстремистской организации «Черный сентябрь» захватили в олимпийской деревне девять членов сборной Израиля. В ходе неудачной освободительной операции все заложники погибли. Пять террористов были убиты, ещё трое — арестованы.
На чрезвычайном заседании МОК XXлетние Олимпийские игры решено было продолжить. 7 сентября соревнования были возобновлены. Лидерами неофициального командного зачета стала сборная СССР, завоевавшая 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (33 золотых, 31серебряных, 30 бронзовых), третье место — сборная ГДР (20, 23, 23).
98 лет назад (1920) в США вступила в силу 19-я поправка к Конституции об отмене избирательных ограничений для женщин.
До XIX века во всем мире право женщин на участие в выборах предоставлялось локально, и, как правило, существовали дополнительные ограничения, в частности, имущественный ценз и положение в обществе. Одними из первых стран, где было введено женское избирательное право, стали Новая Зеландия (1893) и Австралия (1902).
В США женщины впервые стали участвовать в голосовании в штате Вайоминг в 1869 году. В 1870 году женщины Юты также получили это право, хотя позднее были лишены права голоса федеральным законом Эдмундса-Такера, принятым Конгрессом в 1887 году.
После Первой мировой войны женщины стали активнее участвовать в общественной жизни и принимать самостоятельные решения на производстве. Американки начали борьбу за равноправие с мужчинами и прежде всего в сфере избирательных прав.
18 августа 1920 года Сенатом США была принята 19-я поправка к Конституции, которой вводилось активное избирательное право для женщин. Её текст написали американские общественные деятели Сьюзен Энтони и Элизабет Стентон. Официально поправку внёс сенатор от Калифорнии Аарон Саржент.
250 лет назад (1768) из английского города Плимут (Великобритания) на судне «Индевор» стартовала первая кругосветная экспедиция Джеймса Кука.
Её целями были астрономические наблюдения, поиски Антарктиды, а также исследование береговой территории Австралии и прилегающих архипелагов.
В ходе экспедиции, которая продолжалась три года, был открыт Большой Барьерный риф, установлено островное положение Новой Зеландии и нанесен на карту ряд островов к северо-западу от о. Таити.