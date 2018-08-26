День 26 августа в истории

День шахтера

Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

Начало горному делу в России было положено при великом князе Московском Иване III во второй половине XV века. Но лишь в годы царствования Петра Iгорное дело начало активно развиваться. Он первым увидел «…пользу рудокопных заводов, от которых земля богатеет и процветает». Началось интенсивное развитие горнозаводской промышленности в центральной части России, на Урале, в Сибири.

К концу XIX века горное дело заняло главное место в ряду других отраслей российской промышленности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих составляло более 400 тысяч человек.

К началу XX века добыча угля возросла до 12 миллионов тонн, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.

И сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих. В 2012 году была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Добычу угля в нашей стране осуществляют около 200 угольных предприятия, в том числе свыше 70 угольных шахт и более 120 разрезов. Предприятиями отрасли добыто около 400 миллиона тонн угля.

Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Украины. Сегодня День шахтера отмечают также угольщики Белоруссии

До 2008 года в Абхазии и Южной Осетии несколько раз проводились референдумы, на которых абсолютное большинство жителей республик высказывались за независимость своих республик.

В конце июля — начале августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться. Активные боевые действия начались в ночь с 7 на 8 августа, когда Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала. Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев.

8 августа Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь российским миротворцам были введены около 10 тысяч российских военнослужащих и сотни единиц военной техники, к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ.

9 августа в конфликт вступили вооруженные силы Абхазии, которые начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья.

Боевые действия продолжались до 12 августа. Российская операция России по принуждению Грузии к миру завершилась разгромом грузинских войск.

Николя Саркози. Позднее главы Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта, разработанный Дмитрием Медведевым и президентом Франции

Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия. 25 августа Совет Федерации Госдума приняли совместное обращение к Президенту России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Уже на следующий день Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Позднее это сделали Никарагуа

В настоящий момент Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными государствами.

99 лет назад (1919) декретом Совнаркома «Об объединении театрального дела» все частные цирки были национализированы.

Истоки циркового искусства в России берут своё начало в XI веке — с выступлений скоморохов. Первые стационарные цирки появились

лишь в XIX веке. В 1849 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Императорский цирк, а в 1880 году в Москве открылся цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре (ныне — Московский цирк Никулина).

В 1919 году при Театральном отделе Наркомпроса была учреждена секция цирка, которая провела национализацию московских цирков и разработала план реформы их репертуара. Летом того же года цирк Саламонского на Цветном бульваре и цирк Никитиных на Садово-Триумфальной были национализированы и переименованы в Первый и Второй московские государственные цирки.

26 августа 1919 года Владимир Ленин подписал декрет, согласно которому все российские цирки стали государственными.

В 1957 году на базе Главного управления цирками было образовано Всесоюзное объединение «Союзгосцирк», в которое входили все советские цирки, кроме Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, Цирка на Цветном бульваре, Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке и Казанского государственного цирка.

После распада СССР объединение было преобразовано в Государственную компанию «Российский цирк» (ныне «Российская государственная цирковая компания»).

«Росгосцирк» — самая крупная цирковая компания в мире. Она объединяет более 40 стационарных цирка по всей России, в которых работают почти 3 тысячи артистов.

636 лет назад (1382) татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву.

В 1377 году хан Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана приступил к завоеванию Золотой Орды. Спустя три года он сумел захватить всю Золотую Орду, включая её столицу Сарай-Берке.

Летом 1382 года хан Тохтамыш захватил Волжскую Булгарию (государство, существовавшее в X-XIII веках в среднем Поволжье и бассейне Камы), и двинулся на Москву. 24 августа 1382 года он подошел к столице. В то время великий князь Московский Дмитрий Донской собирал рать в северных русских землях, поэтому обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей. В ходе трехдневной осады города были впервые в отечественной военной истории примене­ны артиллерийские орудия («тюфяки» и «пушки великие»). 26 августа 1382 года хан взял Москву хитростью, пообещав горожанам почётный мир, при условии, что они впустят татарское посольство. Москвичи поверили и открыли ворота. Хан своего обещания не исполнил. Более половины горожан (около 20 тысяч человек) были убиты, а город был разграблен и сожжен.

После этого татары взяли Переяславль, Владимир , Юрьев, Звенигород Можайск и другие подмосковные города, обложив их данью.

46 лет назад (1972) в Мюнхене ( ФРГ ) открылись XX летние Олимпийские игры.

В них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 121 страны. Игры были омрачены чудовищным терактом. 5 сен­тября боевики палестинской экстремистской организации «Черный сентябрь» захватили в олимпийской деревне девять членов сборной Израиля . В ходе неудачной освободительной операции все заложники погибли. Пять террористов были убиты, ещё трое — арестованы.

На чрезвычайном заседании МОК XXлетние Олимпийские игры решено было продолжить. 7 сентя­бря соревнования были возобновлены. Ли­дерами неофициального командного зачета стала сборная СССР, завоевавшая 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (33 золотых, 31серебряных, 30 бронзовых), третье место — сборная ГДР (20, 23, 23).

98 лет назад (1920) в США вступила в силу 19-я поправка к Конституции об отмене избирательных ограничений для женщин.

До XIX века во всем мире право женщин на участие в выборах предоставлялось локально, и, как правило, существовали дополнительные ограничения, в частности, имущественный ценз и положение в обществе. Одними из первых стран, где было введено женское избирательное право, стали Новая Зеландия (1893) и Австралия (1902).

В США женщины впервые стали участвовать в голосовании в штате Вайоминг в 1869 году. В 1870 году женщины Юты также получили это право, хотя позднее были лишены права голоса федеральным законом Эдмундса-Такера, принятым Конгрессом в 1887 году.

После Первой мировой войны женщины стали активнее участвовать в общественной жизни и принимать самостоятельные решения на производстве. Американки начали борьбу за равноправие с мужчинами и прежде всего в сфере избирательных прав.

18 августа 1920 года Сенатом США была принята 19-я поправка к Конституции, которой вводилось активное избирательное право для женщин. Её текст написали американские общественные деятели Сьюзен Энтони и Элизабет Стентон. Официально поправку внёс сенатор от Калифорнии Аарон Саржент.

250 лет назад (1768) из английского города Плимут ( Великобритания ) на судне «Индевор» стартовала первая кругосветная экспедиция Джеймса Кука

Её целями были астрономические наблюдения, поиски Антарктиды, а также исследование береговой территории Австралии и прилегающих архипелагов.

В ходе экспедиции, которая продолжалась три года, был открыт Большой Барьерный риф, установлено островное положение Новой Зеландии и нанесен на карту ряд островов к северо-западу от о. Таити.