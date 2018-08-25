Алиев: решение по Транскаспийскому трубопроводу должен принимать владелец газа

"Конечно, в строительстве Транскаспийского трубопровода должен быть больше заинтересован владелец газа, транзитные страны здесь не должны выступать с инициативами", — сказал он.

По словам Алиева, Азербайджан как владелец газа дал старт строительству 3500-километрового трубопровода (имеется в виду «Южный газовый коридор» (ЮГК), включающий Южно-Кавказский, Транасанатолийский и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы для транспортировки азербайджанского газа на юг Европы), выделил крупные финансовые средства. «Поэтому если в восточной части Каспия примут решение о транспортировке своего газа на мировые рынки через территорию Азербайджана, то мы, конечно, можем рассмотреть это с большим интересом. Но это должно быть не наше решение, а решение противоположной стороны», — подчеркнул азербайджанский Алиев.