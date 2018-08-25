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Алиев: решение по Транскаспийскому трубопроводу должен принимать владелец газа
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Алиев: решение по Транскаспийскому трубопроводу должен принимать владелец газа 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что решение по Транскаспийскому газопроводу должна принимать страна-владелица газа. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Конечно, в строительстве Транскаспийского трубопровода должен быть больше заинтересован владелец газа, транзитные страны здесь не должны выступать с инициативами", — сказал он.
По словам Алиева, Азербайджан как владелец газа дал старт строительству 3500-километрового трубопровода (имеется в виду «Южный газовый коридор» (ЮГК), включающий Южно-Кавказский, Транасанатолийский и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы для транспортировки азербайджанского газа на юг Европы), выделил крупные финансовые средства. «Поэтому если в восточной части Каспия примут решение о транспортировке своего газа на мировые рынки через территорию Азербайджана, то мы, конечно, можем рассмотреть это с большим интересом. Но это должно быть не наше решение, а решение противоположной стороны», — подчеркнул азербайджанский Алиев.
Проект Транскаспийского трубопровода, обсуждение которого идет уже много лет, предусматривает транспортировку природного газа из Туркмении в Европу по дну моря через территорию Азербайджана. Реализацию этого проекта поддерживает Евросоюз.
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