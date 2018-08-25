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Бибилов рассказал, когда исчезнет граница между Южной и Северной Осетией
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Бибилов рассказал, когда исчезнет граница между Южной и Северной Осетией 

Sputnik Южная Осетия 55 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 авг — Sputnik. Решение об отмене таможенного режима между югом и севером Осетии не может быть сиюминутным, оно потребует ответственных шагов со стороны Южной Осетии, заявил в ходе заседания X съезда международного общественного движения «Высший совет осетин» ("Стыр Ныхас") президент республики Анатолий Бибилов.
"Чтобы снять границу с Россией, нам нужно укрепить границу с Грузией настолько плотно, чтобы через нее, фигурально выражаясь, не смогла пролететь и птица. На данный момент ни мы, ни Российская Федерация к этому не готовы", — заметил Бибилов.
Президент добавил, что в обсуждениях об отмене таможенного режима между двумя государствами важно учитывать специфику региона, поскольку ни европейский сценарий, ни вариант единого таможенного пространства в СНГ невозможны в ситуации Южной Осетии.
"Мы — независимая страна, у нас не может быть единого таможенного пространства, как между Россией и Белоруссией. Разговоры о том, что в Европе нет границ, и почему они есть между одним народом, неправильны: во-первых, границы в ЕС есть, и тенденция такова, что со временем они будут только ужесточаться", — сказал президент.
Десятый съезд международного движения «Высший совет осетин» прошел 25 августа в Цхинвале. В съезде принимают участие представители 27 диаспор со всего мира, которые выступят с докладами и обсудят самые острые вопросы, стоящие перед осетинским народом.
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