В Южную Осетию приехала делегация Науру

Гассиев тепло поприветствовал гостей, поблагодарив их за визит.

"Очень рад, что вы нашли время, преодолели тысячи километров, чтобы прибыть к нам сюда и разделить с нами наш праздник и нашу радость. Мы высоко ценим наших друзей, которые подтвердили независимость республики Южная Осетия и оценили борьбу нашего народа за свою независимость", — сказал спикер парламента.

Глава делегации капитан Водерик Дециого отметил, что для них большая честь находиться в Южной Осетии.

"Господин Сирил Бураман (председатель парламента Науру — Ред.) передает, что очень сожалеет, что не смог сегодня приехать сюда лично и принять участие в праздничных мероприятиях. Он прислал нас, членов парламента, чтобы мы от его имени представляли тут свою страну. Мы очень рады, что приехали сюда и с нетерпением ждем начала завтрашних торжественных мероприятий" — сказал Дециого.

Председатель парламента республики Науру Сирил Бураман не смог приехать по состоянию здоровья. Гассиев передал Бураману пожелания о скорейшем выздоровлении, а также приглашение в Южную Осетию и предложение подписания полноценного договора о сотрудничестве между парламентами Науру и Южной Осетии.

В завершение встречи стороны также обменялись памятными подарками.