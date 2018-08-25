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В Южную Осетию приехала делегация Науру
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В Южную Осетию приехала делегация Науру 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 авг — Sputnik. Председатель парламента Южной Осетии Петр Гассиев принял у себя делегацию Науру, которая прибыла на празднование 10-летия признания независимости Южной Осетии Россией. В состав делегации вошли члены парламента Науру во главе с капитаном Водериком Дециого.
Гассиев тепло поприветствовал гостей, поблагодарив их за визит.
"Очень рад, что вы нашли время, преодолели тысячи километров, чтобы прибыть к нам сюда и разделить с нами наш праздник и нашу радость. Мы высоко ценим наших друзей, которые подтвердили независимость республики Южная Осетия и оценили борьбу нашего народа за свою независимость", — сказал спикер парламента.
Глава делегации капитан Водерик Дециого отметил, что для них большая честь находиться в Южной Осетии.
"Господин Сирил Бураман (председатель парламента Науру — Ред.) передает, что очень сожалеет, что не смог сегодня приехать сюда лично и принять участие в праздничных мероприятиях. Он прислал нас, членов парламента, чтобы мы от его имени представляли тут свою страну. Мы очень рады, что приехали сюда и с нетерпением ждем начала завтрашних торжественных мероприятий" — сказал Дециого.
Председатель парламента республики Науру Сирил Бураман не смог приехать по состоянию здоровья. Гассиев передал Бураману пожелания о скорейшем выздоровлении, а также приглашение в Южную Осетию и предложение подписания полноценного договора о сотрудничестве между парламентами Науру и Южной Осетии.
В завершение встречи стороны также обменялись памятными подарками.
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