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Самые крутые заброшенные места Европы
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Самые крутые заброшенные места Европы 

Trendymen 59 минут назад
Фото: Trendymen
Во всем мире полно удивительных заброшенных мест. Европа в этом плане стоит особняком: древние замки, покинутые шахты и шато — перед вами список невероятных построек, которые уже начала захватывать природа. Электростанция в Венгрии Чешская церковь Заброшенный отель в Абхазии Банный комплекс, Румыния Заброшенный советский железнодорожный вокзал, Венгрия Санаторий в Грузии Старая церковь, Италия Заброшенное кладбище в Германии Древнее шато, Франция Покинутая шахта с заводом по переработке, Германия
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