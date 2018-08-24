Самые крутые заброшенные места Европы 

Во всем мире полно удивительных заброшенных мест. Европа в этом плане стоит особняком: древние замки, покинутые шахты и шато — перед вами список невероятных построек, которые уже начала захватывать природа. Электростанция в Венгрии Чешская церковь Заброшенный отель в Абхазии Банный комплекс, Румыния Заброшенный советский железнодорожный вокзал, Венгрия Санаторий в Грузии Старая церковь, Италия Заброшенное кладбище в Германии Древнее шато, Франция Покинутая шахта с заводом по переработке, Германия