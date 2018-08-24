Назарбаев задумал перенять опыт Саакашвили

Руководство Казахстана при проведении полицейской реформы может обратиться к опыту Грузии . С таким заявлением выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , передает портал «Мой город».

«В Грузии провели реформу в полиции — уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии — уволить полицейских и взять на работу юристов», — сказал Назарбаев в ходе заседания в Атырауской области.

Как передает телеканал КТК, президент Казахстана обратил внимание присутствующих на мероприятии на то, что в мире полицейский считается «другом». «А у нас кто полицейский?» — задался вопросом казахстанский лидер.