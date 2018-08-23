Блиц-опрос Sputnik: жители Цхинвала о странах, признавших Южную Осетию

Салимат Тедеева

Венесуэла, Науру и Сирия. День признания независимости РЮО отмечается 26 августа — именно в этот день в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии. Вслед за РФ суверенитет республики также признали Никарагуа

В преддверии знаковой даты журналисты поинтересовались у жителей республики о том, что они знают о странах, признавших Южную Осетию. Цхинвальцы с большой охотой поделились своими знаниями о культуре и географии этих стран.

Блиц-опрос в Цхинвале

Как показал опрос, одной из самых популярных стран среди жителей республики является Абхазия — осетины с теплотой отзывались о ее природе и, конечно, людях, населяющих этот чудесный край. По словам жительницы Цхинвала, самыми красивыми местами Абхазии являются озеро Рицца, невероятной красоты горы, к которым ежегодно ездит большое количество людей.

"Природа Абхазии невероятно красивая, там озеро Рицца — очень красивое, я там была один раз и знаю, что многие молодые люди из Южной Осетии там отдыхают", — рассказала жительница столицы.

Помимо культуры и географии, местные жители делились своим мнением о важности развития дипломатических отношений с другими странами.

"После подписания соглашения о взаимном признании, перспективы развития дипломатических отношений между Южной Осетией и Сирийской Арабской Республикой достаточно благоприятные. Если выходить на их внутренний рынок, развивать экономические отношения, то, я считаю, мы добьемся определенного успеха", — рассказал житель Цхинвала Таймураз Валиев.

Особо теплые отзывы респондентов получили граждане Российской Федерации.

"Это великая нация — что писатели, что актеры, режиссеры, можно продолжать долго. Мне, как актрисе, ближе, конечно, актеры, они не уступают представителям других стран", — рассказала актриса югоосетинского театра Фатима Квезерова.